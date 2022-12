L'Iran dissol la «Policia de la moral» i anuncia canvis en l'obligatorietat del vel

Modificació de la llei del vel

El fiscal general de, Mohamad Jafar Montazeri,, implicada en la mort sota custòdia de la jove Mahsa Amini el 16 de setembre , detonant de les protestes més grans de la història recent del país, que, de moment, porten entre, segons ha reconegut el mateix govern iranià i les ONG locals. "La Policia de la moral ha estat desmantellada per la mateixa gent que la va crear", s'ha limitat a dir el fiscal durant una reunió a la ciutat de Qom, abans d'assegurar que aquesta organització, encarregada de l'observació dels valors tradicionals islàmics, "no té res a veure amb la judicatura iraniana", encarregada oficial d'aquesta pràctica, segons declaracions recollides pel mitjà reformista iranià Shargh Daily.El mateix fiscal ha admès que el sistema judicial no té per objectiu exactament dissoldre aquesta "policia de seguretat social", però les protestes han obligat l'estament de seguretat a buscar "una solució prudent al problema" d'acord amb declaracions recollides per Ràdio Farda, l'emissora internacional dels Estats Units per a l'Iran. Cal recordar que la "Policia de la moral", també coneguda com la, ha estatper la repressió de la població durant les manifestacions, en particular el seu responsable a Teheran,Montazeri també ha anunciat que el parlament iranià i un organisme especial encapçalat pel president de l'Iran,, treballen en una, sense especificar en quina direcció es modificarà el text.Amini va morir, segons les autoritats iranianes, per un problema de salut sota la custòdia de les forces de seguretat després de ser detinguda per portar presumptament mal posat el vel. La mort de lava desfermar una ona de protestes duríssimament reprimides per les autoritats iranianes. Si bé l'estament clerical iranià ha reconegut errors en les operacions de contenció de les manifestacions, ha assegurat que la majoria dels seus participants sónal servei de l'oposició a l'exili o agents estrangers. El resultat del canvi en la legislació, ha avançat, es donarà a conèixer "en els pròxims 15 dies".

