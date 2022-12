Per què ens molesta tant el soroll dels veïns? Té una explicació científica

, del Consell Nacional de Recerca del Canadà, ha assenyalat una sèrie d'experiments que simulen i mesuren la molèstia que experimentem quan tenim un. Segons l'investigador, l'exposició a llarg termini als seus sons no desitjats pot provocar-nosLa majoria de persones han patit algun cop a la seva vida un veí sorollós. Ja sigui perquè l'han sentit constantment caminar o perquè li cauen sovint les coses, aquests sons, coneguts com a, són una de les principals causes de queixes en edificis residencials i, a més a més, poden afectar negativament la salut i la feina dels habitants. Amb l'augment de lade les àrees urbanes en les últimes dècades i l'augment del teletreball des de principis del 2020, aquest investigador creu que el tema s'ha fet encara més important.Mueller-Trapet i un equip internacional de científics i científiques investiguen en detall quins són els efectes dels sons d'impacte en les persones. Per aconseguir els resultats,i graven sons d'impacte d'objectes caient i persones caminant. Fan servir diferents tècniques de reproducció i, i presenten els enregistraments als participants de l'estudi. A banda dels experiments de laboratori, el grup ha creat unaper ampliar la seva mostra, que es realitza des del 21 de novembre d'enguany fins al 31 de març de 2023.Els sons d'impacte són impulsius, és a dir, consisteixen en un o més sons gairebé diferents de curta durada. Segons els investigadors i investigadores, és probable que això faci que elssiguinen general, com ara la música o la parla. El desafiament al qual s'enfronta ara l'equip de recerca és ser capaç de classificar tots els tipus de sons i veure com ens afecten per així poder traslladar els resultats als i les arquitectes perquè puguin

