El pont de la Puríssima s'estrena amb neu a les cotes més baixes de la temporada

Espectacular nevada ara mateix a la Seu d'Urgell, a només 690 m ‼️



➡️ Imatges de @meteo_seupic.twitter.com/WaacbWp7LD — Projecte 4 Estacions ❄️ (@P4Estacions) December 3, 2022

Alguns territoris del país s'han aixecat aquest matí amb unque han caigut des d'última hora de dissabte fins a aquesta matinada. Ha estat una bona alegria per a alguns, com ara els ciutadans i ciutadanes de laque, amb menys de 700 metres d'altura, han vist com queien diversos centímetres de neu a casa seva deixant una imatge de postal.La neu és típica d'aquesta època de l'any, sobretot a l'alta muntanya, on han vist caure flocs ben grans. Però en aquesta ocasió ha arribat també a, entorn dels 800 metres. Les glaçades han deixat el Pirineu ben blanc, però també l'Alta Ribagorça o la Cerdanya. També han vist flocs de neu al, a Solsona i al Berguedà a punt d'arribar alAquest matí, però, les mínimes han pujat en general, amb menys valors negatius per l'efecte hivernacle dels núvols. En canvi, les mínimes a l'alta muntanya sí que estan més baixes. Els núvols també han deixat algunades de la matinada fins aquest matí. Es van trencant, però encara pot caure algun plugim més a comarques principalment de Girona.Amb tot, aquest diumenge viurem una jornada d', tot i que tindrem clarianes. A la tarda, hi haurà intervals de núvols, però encara pot repetir-se algun ruixat per Tarragona. Les màximes seran de 15 graus a la costa, que tindran el mar remogut, però amb menys onades que dissabte.

