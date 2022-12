El preu de la llum s'enfila aquest diumenge al valor més alt en dos mesos

Elal mercat regulat per a aquest diumenge s'enfila per sobre dels, el pic més alt dels últims dos mesos. En concret, l'electricitat es pagarà un 11,8% més cara que dissabte, fins als 243,95 euros el megawatt hora, segons els registres de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).s'explica per l'increment de la generació d'electricitat de les centrals de cicle combinat, que són les que fan servir gas –l'energia més cara–i per laa i fotovoltaica, fet que s'ha donat durant tota la setmana. L'energia elèctrica al mercat majorista no superava aquest llindar des del 4 d'octubre, quan va arribar a 271,31 euros.El preu final per a aquest diumenge és el resultat de la mitjana de la subhasta en el mercat majorista, l'anomenat “pool” (189,81 euros/MWh) i el topall del gas a les centrals de cicle combinat (54,14 euros/MWh). Sense l'aplicació de l'excepció ibèrica el preu de la llum hauria pujat fins als, el que suposa fins a 59 euros més.Durant l'estiu, quan ja s'aplicava l'excepció ibèrica, la llum va arribar a superar els 400 euros/MWh.En comparació amb la resta d'Europa, el preu del mercat regulat espanyol serà més baix que el d'Alemanya (268,5 euros) o França (307,2 euros). La diferència de preu ha provocat que les exportacions d'energia elèctrica produïda a l'Estat cap a França continuïn a xifres rècord.

