La policia creu que les cartes contra Ucraïna han estat enviades des de Valladolid

L'autor de les sis cartes bomba contra Ucraïna dirigides entre altres, el president del Govern, Pedro Sánchez , les ambaixades d'Ucraïna i els Estats Units o la ministra de Defensa,van ser enviades des de la província de Valladolid.Segons fonts de l'Audiència Nacional recollides per diversos mitjans, aquesta és la principal pista amb què compten els agents de la Comissaria General d'Informació (CGI) de la Policia Nacional, que estan investigant qui s’amaga rere les cartes amb pólvora i metralla al seu interior, una de les quals vade l'Ambaixada d'Ucraïna.En aquesta línia, els agents consideren que l’autoria de tots els paquets bomba sembla "". De moment, no hi ha cap persona identificada com a possible responsable dels fets.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor