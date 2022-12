Un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona perd l'arma reglamentària al cinema

ha obert un expedient a unque el 2021 va perdre la sevaquan era en un cinema i no ho va comunicar als seus superiors.Es tracta d'un agent que habitualment complia, però en aquell moment estava fora de servei. El consistori li ha incoat un expedient tant per perdre l'arma com per ocultar-ho, una, respectivament. Segons el cos, l'agent hauria comès una falta molt greu per "negligència inexcusable".Fonts de l'Ajuntament asseguren que els fets van passar el 16 d'octubre del 2021 a una sala del, mentre l'agent estava fora de servei amb la seva parella. L'endemà, a primera hora del matí el servei de neteja va trobar l'arma a una butaca del cinema i ho van comunicar a la seguretat privada del centre, que al seu torn va alertar elsLa policia catalana va contactar amb laper confirmar de qui era la pistola i va constatar que era de l'Ajuntament de Badalona. Paral·lelament, l'agent va anar al cinema tan bon punt es va adonar que no tenia l'arma per tal de recuperar-la, i després que el servei de seguretat li relatés què havien fet amb la pistola es va dirigir a la comissaria dels Mossos, on li van retornar.La Guàrdia Urbana va concloure la investigació el 26 d'octubre del 2021 en constatar tant la falta molt greu per perdre l'arma com la greu per no comunicar-ho, però finalment ara el departament de recursos humans del consistori ha decidit obrir l'expedient. L'agent estava citat el 28 de novembre per parlar sobre el cas, però

