Una dona es retroba amb els seus pares 50 anys després que la mainadera la segrestés

Final feliç per a una família de, que s'ha pogut retrobar després de 50 anys.tenia només 21 mesos de vida quan la va segrestar la mainadera. Després de mig segle d'aquells fets, s'ha pogut reunir de nou amb els seus pares. "És un miracle de Nadal", diu la mare,, quan van passar els fets, Apantenco tenia només. Davant les càmeres de televisió, recorda que va passar anys dedesprés del segrest. La família va buscar la filla durant dècades, segons informen els mitjans locals. Una persistència que, finalment, ha donat els seus fruits.Fa poc, els pares van rebre unaque els informava que la seva filla vivia als voltants de. Després de confirmar la seva identitat mitjançant una, la filla s'ha reunit amb la mare, el pare i dos dels seus quatre germans a Texas, tal com han explicat ells mateixos en una publicació a Facebook.En el text remarquen que finalment. A més, asseguren que quan veure fotos de la dona, que tenia la mateixa marca de naixement que la petita, ja van saber que era ella. Ara la família anima tothom a compartir amb ells aquesta alegria, però també demana que se'ls respecti la privacitat "mentre processen" aquesta "notícia emocionant".Melissa es va criar amb el nom de Melanie i ha assegurat que va patir una situació "abusiva",. La primera vegada que va saber que l'havien donat per desapareguda va ser quan un familiar es va posar en contacte amb ella peramb un missatge que es va pensar que era una estafa.Tot i la descoberta, no està clar que la mainadera encara hagi de fer front a les conseqüències legals del segrest. Segons The Guardian,

