Mor un jove després de patir diverses ganivetades en una baralla a Figueres

Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'un home a Figueres després de patir una agressió aquesta matinada. Cap a quarts de quatre la Guàrdia Urbana de la ciutat ha alertat els Mossos que un jove havia estat agredit a lai diverses dotacions policials s'han desplaçat al lloc dels fets. El noi ha estat traslladat en estat greu aon hores més tard s'ha confirmat la seva defunció. En una piulada el vicealcalde i responsable de Seguretat de Figueres,, ha assegurat que l'agressió ha estat durant una"aparentment drogades" al carrer Monturiol i ha afegit que els dos implicats "sembla que estan indocumentats i no són de Figueres".Els serveis d'emergències han rebut l'avís poc després de les tres de la matinada. Segons fonts properes al cas, un testimoni ha alertat que hi havia una baralla entre dos homes a l'alçada del, molt a prop de la Rambla, i que, durant la disputa, un d'ells hauria caigut desplomat a terra malferit.Diverses dotacions policials s'han desplaçat al lloc dels fets. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès el ferit i l'ha traslladat a l'hospital Trueta de Girona.i ha mort cap a les sis del matí com a resultat de les ferides. El cos de la víctima l'han traslladat a l'Institut de Medicina Legal per fer-li l'autòpsia i determinarde la regió policial de Girona s'ha fet càrrec del cas i el jutjat ha decretat secret de sumari. Segons les mateixes fonts, la víctimaa la zona del cap i a les extremitats. Els investigadors, a l'espera de confirmació oficial, han pogut identificar el jove per documentació que duia a sobre.Després de perpetrar l'atac,de la Guàrdia Urbana. Els investigadors, que també estan recopilant imatges de càmeres de videovigilància de la zona de l'agressió, treballen per identificar-lo i detenir-lo. No ha transcendit que hagin pogut localitzar l'arma del crim tot i que, segons han indicat els testimonis, podria ser un ganivet d'una mida considerable.

