Mor sobtadament la popular tiktoker canadenca Megha Thakur

La popular tiktoker canadenca, de només 21 anys, va morir sobtadament el passat dijous, 24 de novembre. La jove era una icona i referent femenina per a moltes dones que tenen complexes amb el seu cos. Als perfils de les xarxes socials, on acumula prop d'un milió de seguidors, compartia vídeos que parlaven de, i feia pedagogia sobre la salut mental.van fer pública la seva mort a través d'una publicació a Instagram. De moment, no s'ha donat a conèixer quina ha estat la causa. Els progenitors escrivien: "Amb molta pena, anuncien que la llum de la nostra vida, la nostra amable, carinyosa i bonica filla, Megha Thakur, va morir sobtadament i inesperadament el 24 de novembre de 2022 a primera hora del matí. Megha era una jove segura de si mateixa i independent. La trobarem molt a faltar".La mort de Megha ha agafat per sorpresa a la comunitat tiktoker i als seus seguidors. En els comentaris, molts usuaris ploren la seva mort i agraeixen que utilitzés les xarxes socials i la seva influència per fer que la gent se sentís bé amb el seu cos. De fet, en l'última publicació que va fer a TikTok, la jove apel·la a valors comMegha Thakur va començar a publicar contingut a TikTok el 2019 centrat en com potenciar la confiança d'un mateix i estimar el cos. La tiktoker també havia exposat els seus problemes de salut mental quan era més jove i havia parlat dels nombrosos casos de suïcidi que hi havia entre joves. Sempre havia defensat que caliai compartia la seva lluita per ser una dona empoderada i que s'acceptava tal com era.

