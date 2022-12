Nou cas de discriminació lingüística al País Valencià: un guardia civil exigeix parlar en castellà a una ciutadana

La lluita de Plataforma per la Llengua

Una(País Valencià) ha denunciat haver estat víctima d'un cas deper part d'un. La dona ha acusat l'agent d'haver-li negat el seu dret a expressar-se en valencià en un control rutinari que li va fer a la carretera.. Aquesta va ser la resposta del policia, segons la veïna de Vinaròs, que en el relat de la denúncia ha detallat com van anar els fets.Tornava a casa amb cotxe amb una amiga quan a l'entrada de la localitat es van trobar un control de trànsit de la Guardia Civil. Van aturar el vehicle i un dels membres del cos de seguretat li va demanar el DNI, moment en què ella li va contestar en valencià. Per això, l'agent li va exigir que li parlés en castellà. La dona es va molestar per la resposta del policia i. El guardia civil, però, sempre segons el relat del succés que ha fet la denunciant, no es va immutar i li va tornar a dir que s'adrecés a ell en castellà. Per aquest motiu, la valenciana ha denunciat que, tractant-la com una "subordinada".Resultat de la pica-baralla entre els dos, va intervenir un altre policia, que va intentar convèncer -sense èxit- la conductora que parlés en castellà perquè el seu company. Tot just després dels fets, la dona va anar a una comissaria de la Policia Local per interposar la. Una acció aparentment simple que tampoc va ser fàcil, ja que, en un primer moment,al·legant les mateixes raons que defensava la Benemèrita. Finalment, però, va poder presentar la denúncia després d'acudir a un jutjat de Vinaròs.s'ha fet ressò dels fets i ha considerat que demostren el, que té per objectiu "homogeneïtzar" la llengua arreu del territori. Precisament per això, l'entitat ha apuntat que "els drets de les llengües són merament una etapa transitòria". Recentment, la Plataforma ha elaborat un informe de caràcter anual en el qual ha recollit casos de discriminació lingüística que, com el de Vinaròs, ja han estat denunciats i assenyalen membres del cos de seguretat espanyol. A més a més, en l'actualitat l'organització també està immersa en una campanya de difusió a Internet per"Ja n'hi ha prou de en castellà perquè ens entenguem tots!", és l'eslògan principal de la iniciativa, que afegeix que "tens tot el dret del món a expressar-te en la llengua que consideris a classe. Si t'obliguen a parlar en castellà, queixa't!".

