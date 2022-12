WhatsApp estrena la funció per enviar-te missatges a tu mateix

L'aplicació de missatgeria per a mòbilestrena la funció per enviar-te missatges a tu mateix. Des del mes d'octubre que està disponible en lesdels mòbils Android i el sistema IOS d'Iphone, i en les pròximes setmanes, està previst que tota la resta d'usuaris puguin fer-ne ús.Així ho han explicat fonts de, l'empresa mare de WhatsApp, a la revista especialitzada Techcrunch. La nova funció es diu "Envia't un missatge" i es podrà fixar al capdamunt de la llista del xat per tenir-hi accés ràpidament. La funció pot ser molt útil per enviar-se notes, recordatoris, llistes de la compra o similars a un mateix.Per ara, aquesta funció és possible creant unamb tu mateix i un altre usuari. Primer cal registrar el teu número a la llista de contactes i després ja pots crear un grup amb el teu contacte i un altre usuari. Després, només cal que el facis fora.

