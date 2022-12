Informes dels serveis secrets francesos revelen per què França va tancar la frontera a Companys el 1936

Era el 4 de desembre del 1936, feia gairebé cinc mesos del cop d'estat feixista fallit a Espanya i de l'inici de la Guerra Civil., president de la Generalitat, feia el primer viatge a França com a màxim representant de Catalunya. La comitiva presidencial no va poder travessar la frontera perquè el govern francès li va denegar l'entrada al país, així ho va traslladar el prefecte de Perpinyà al president. L'executiu de, partidari de no intervenir a la Guerra Civil, no volia que Companys participés en el míting antifeixista que s'havia de celebrar el 8 de desembre a París, organitzat pel. Així ho explica en exclusiva La Vanguardia, que ha tingut accés als informes dels serveis secrets francesos.El president Blum creia que la presència de Companys posaria contra les cordes les relacions internes del govern deli també a la societat francesa, que estava dividida sobre si calia o no donar suport a la República espanyola. El president català assistia a l'acte de Paris "per demanarque els republicans francesos abandonen a la criminal i fúria assassina del feixisme internacional".Els impulsors de l'acte s'identificaven com a "dignes descendents" de la Comuna, de les jornades de 1984 i de la Revolució Francesa. La jornada del dia 8 de desembre a Paris volia ser un clam perquè. Companys havia d'assistir a l'acte acompanyat del tresorer de la CNT-FAI,, el representant del PSUC i la UGT, i l'exconseller de Comunicacions,Finalment, la comitiva va girar cua i va dormir a. El govern va explicar a la premsa que el viatge s'havia hagut de cancel·lar perquè el president tenia febre. Des del Comissariat de Propaganda de la Generalitat,explicava que el fracàs del viatge es coneix com el "miravitllós viatge de Companys".De totes maneres, l'acte es va celebrar, però sense la presència de Companys, hi van assistir vora. Anarquistes, comunistes i socialistes francesos van clamar contra la no-intervenció de França.

