«Háblenos en cristiano»: Thais Villas denuncia discriminació lingüística a Aragó i Madrid

La fragatina Thais Villas recorda las amargas situacions de discriminación llingüística que ha viviu a Aragón i Madrid.



Contra ixo, l'orgullo de poder parllar la tuya llengua con normalidat i dignidat a la tuya televisión publlica❤ pic.twitter.com/1uOzv8Jk5g — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) December 2, 2022

La periodista, nascuda a la Franja de Ponent, i reportera de "El Intermedio", va participar aquest passat dimecres en el programa "A escampar la boira" de la, on va exposar alguns casos de discriminació lingüística que havia patit en persona aper parlar en aragonès, el català que s'utilitza a la Franja.El presentador del programa,, ha penjat a Twitter una part de l'entrevista a Villas, on se li demana si mai ha patit discriminació lingüística a Aragó. De seguida, la periodista respon afirmativament: "Home, per suposat", i explica que als seus pares "no els van voler servir en un bar d'Osca per parlar en català entre ells", o que fent la selectivitat amb una amiga a Saragossa, els hi van dir "señoritas, por favor, háblenos en cristiano".Villas ha afegit que aquestes situacions de catalanofòbia també passen a: "Quan parles català, els fa la sensació que parles malament d'ells o que ho fas per molestar". La periodista també ha reivindicat poder parlar en aragonès a la televisió pública d'Aragó: "és una cosa que no havia passat en la vida", ha dit.El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, amb més deen 24 hores. Molts usuaris han respost amb comentaris que aplaudeixen l'explicació i d'altres també han aprofitat per exposar situacions similars de discriminació lingüística.

