La CUP presentarà ​una esmena a la totalitat dels pressupostos

La diputada de laal Parlament,, ha avançat en una entrevista a L'Hemicicle de Catalunya Informació que el seu grup parlamentari presentarà unaper al 2023. Sabater ha anunciat que presentaran altres esmenes per reflectir "com haurien de ser els comptes" des del punt de vista de la CUP. Segons ha explicat, tenen "propostes concretes que donarien resposta a les necessitats de la societat". I, en aquesta línia, ha denunciat que, per exemple,quan hi ha un col·lapse i tenim anuncis de vagues". Així, ha defensat que els números responen "al mateix model de sempre".Sabater ha defensat que el seu grup parlamentari, sinó que qui ho ha fet ha estat "el mateix Govern" de Pere Aragonès. "Des de l'inici, l'executiu sap com ha de fer les polítiques per tenir-nos al seu costat", ha sostingut. Amb tot, la dona que tornarà a ser alcaldable a Badalona ha subratllat que el desig de la CUP eren uns comptes que "signifiquessin un gir", cosa que no veuen per enlloc. Un cop ha quedat descartada la seva formació, Sabater s'ha expressat amb decisió sobre les aliances que li queden al Govern:. Malgrat això, ha considerat que "l'escenari que busquen els partits" no és un nou tripartit. Sobre la comissió d'estudi del model policial que ha acabat aquest divendres, la diputada de la CUP, que també ha presidit les sessions, ha lamentat quehagi rebutjat impulsar un mecanisme de control extern dels Mossos d'Esquadra. "Ho trobo una contradicció", ha opinat. En canvi, amb la negativa delja hi comptava: "i no han agafat un paper polític de tenir la voluntat de revisar el model ni tan sols d'aplicar allò que ja passa a altres països europeus perquè hi ha un consens internacional sobre el fet que les males praxis policials existeixen i que els mecanismes de control externs i independents són necessaris des d'un punt de vista democràtic". Així, Sabater ha considerat que "s'ha perdut una oportunitat" i que el resultat de la comissió és "una".Quant al seu possible futur com a alcaldessa de Badalona a les eleccions municipals del 28 de maig del 2023, l'ara diputada de la CUP ha reiterat que, de moment,

