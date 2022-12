Tiren des d'un cotxe el cadàver de Frank Vallelonga, actor de «Green Book»

Aquest dimecres, la policia deva trobar el cadàver de l'actor de Hollywood,, conegut pel seu paper a "". El cos va ser abandonat al barri deli ara s'investiga la causa de la seva mort. Es treballa amb la hipòtesi que va col·lapsar a causa d'una sobredosi.Durant diversos dies, el seu cos ha estat classificat com a "", el nom que reben els cossos sense identificar als Estats Units. Tot i les moltes incògnites al voltant de la seva mort,. Al cadàver no s'ha trobat cap indici de violència ni d'homicidi.Vallelonga, de 60 anys, va representar petits papers durant la seva carrera cinematogràfica, però destaca la seva participació en el film que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula el 2019. El seu germà,, n'era l'escriptor i el coproductor. Si bé, també va participar en altres projectes de renom, com "" i "", així com "" i "". El seu pare,, va ser un actor de renom, el xofer del qual va inspirar "Green Book".

