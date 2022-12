Mor Jaume Camps, històric dirigent de Convergència

Se'n va un històric de l'antiga. Ha mort als 78 anys l'exdiputat de CiU. Nascut a Barcelona el 9 de novembre del 1944, es va llicenciar en dret per la Universitat de Barcelona i es va diplomar en estudis tributaris i financers. Camps va participar activament en la lluita antifranquista des de mitjan dels seixanta.L'activisme polític el va dur a formar part del Sindicat Democràtic d'Estudiants. El 1975 es va afiliar a Convergència, formció de nova trinca del catalanisme a la qual va representar en els organismes unitaris de les forces d'oposició, coma l'i al. També va ser vicepresident de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya.Va ser un delsdel Parlament recuperat el 1980, passant per totes les vicissituds de la institució. Va viure la nit delcom a membre de la mesa de la cambra. Camps va explicar la tensió viscuda en aquelles hores, quan en companyia de la resta de membres de la mesa i amb l'aleshores president del Parlament,, van creuar la Ciutadella per anar al Palau de la Generalitat per reunir-se amb el presidentJaume Camps va ser diputat durant set legislatures, del 1980 al 2005. Dins del seu partit va ser considerat sempre un roquista, un home proper a. L'any 2004 va renunciar a l'escó i va ser proposat per CiU com a membre del Consell Consultiu de la Generalitat. L'any 2012 va haver de declarar com a investigat en el marc delper un suposat pagament de la constructora Ferrovial. Dos anys més tard, el jutge va arxivar el cas amb l'argument que en cas que hi hagués hagut delicte ja havia prescrit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor