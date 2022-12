La Pegatina llança «La meva gent», el seu primer disc íntegrament en català

El grup musicalha llançat aquest divendres "", un EP amb sis cançons, totes en català per primera vegada. Un gir de 180 graus, després de publicar tot just fa sis mesos el disc "", en castellà i ple de col·laboracions en castellà. Ara, volen, donar veu al seu vessant autòcton i reivindicar la seva cultura materna, han explicat.Canvia la llengua, però no l'estil. La rumba anirà, en aquest cas, de la mà d', amb qui han col·laborat. Tot, quan la banda està a punt de fer 20 anys, que celebraran amb una gira internacional, així com diverses actuacions en directe arreu de Catalunya.El treball està produït novament per, amb qui ja havien treballat altres vegades. Pel que fa a la part audiovisual, el reconegut director i animadorha estat l'encarregat de portar el timó.s'ha encarregat de dissenyar les portades.

