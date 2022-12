La Unió Europea acorda fixar un topall de 60 dòlars al preu del petroli rus

Els estats de lahan acordat aquest divendres fixar unal preu del petroli rus transportat per mar i venut a països tercers. La mesura respon als acords del, com a represàlia per la invasió d'Ucraïna. Tanmateix, els 27 s'han compromès a crear un mecanisme que fluctuï per garantir que el límit sigui, com a mínim, un 5% inferior al preu del mercat.Amb aquest límit, els països del G7 intenten dificultar la venda de cru rus a la resta del món i retallar així els. És especialment rellevant perquè la majoria de les empreses de transport marítim i asseguradores tenen la seva seu a països del G7. Així, tots aquests vaixells i asseguradores no podran operar amb petroli que es comercialitzi a un nivell superior al límit fixat.En les negociacions,i elshan demanat establir un límit molt baix, mentre que països mediterranis com, molt més dependents del comerç marítim, s'hi han oposat. La mesura és complementària a l'embargament europeu al petroli rus adoptat en eli que comença el 5 de desembre. L'embargament dels productes refinats del cru s'iniciarà més tard, el

