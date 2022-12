«Bon Nadal, família»: així celebra Barcelona les festes

Festival de Nadal

Sons de Ciutat

La cançó de Nadal

Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària

Nadal als districtes: escenaris nòmades

Arbre de Nadal

L’enllumenat nadalenc

Fires nadalenques

Cap d’Any

Els Reis d’Orient

Pista de patinatge al Tibidabo

Festival de la Infància

s’omple d’ activitats de Nadal que tenen l’epicentre a laperò que s’expandeixen pelsamb la complicitat del comerç local i la participació de la ciutadania.d’activitats per fer de la ciutat unde les celebracions nadalenques i reconèixer tot tipus d’entitats, agrupacions i associacions de la ciutat que són grans famílies.Lesd’aquest Nadal a Barcelona són les següents:La plaça de Catalunya torna a ser el punt neuràlgic de les activitats lúdiques i culturals a la ciutat. Durant 14 dies, del 17 al 30 de desembre, hi podreu gaudir d’una àmplia programació pensada per a tots els públics —grans i petits, locals i visitants— que s’estructura en tres franges:, d’11.00 a 14.00 hores. Als matins, sis estacions d’activitats ofereixen propostes transversals per a totes les famílies., de 16.30 a 20.30 hores. Una successió d’espectacles musicals, d’arts de carrer, circ, dansa i concerts., de 20.00 a 21.00 hores. Un espectacle de gran format que combina òpera i circ, coproduït amb el Gran Teatre del Liceu Las’afegeix un any més al Festival de Nadal amb la instal·lació Solstici, una obra d’ OFFF Barcelona que recull interpretacions del solstici d’hivern sota el prisma de les arts digitals, combinant animació en 3D, art generatiu, llum, il·lustració animada i cinema.Consulteu tots els detalls de la programació del Festival del Nadal Fins al 4 de gener, la versió nadalenca deacosta la, eixos comercials i mercats dels deu districtes per oferir 113 concerts de 50 formacions en 80 ubicacions repartides per tota la ciutat.La novade la ciutat es titula Barcelona és un regal i és obra del grup santandreuencLa Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària celebrarà la vuitena edició, a la plaça de Catalunya, del 16 al 30 de desembre, d’11.00 a 20.30 hores. Amb vocació didàctica, la fira anima a conèixer i fer efectives les pràctiques de consum responsable i presentacompromeses amb la lluita contra l’emergència climàtica, energètica, ecològica, social i econòmica i que ofereixen productes, activitats i serveis creats amb principis de sostenibilitat i de justícia social.A part de les parades, la fira ofereix diverses activitats i es complementa amb dues àrees divulgatives: l’Espai Consum Responsable i l’Esfera, que serà també l’espai infantil lliure per jugar, informar-se i relaxar-se. Després de dos anys de limitacions per la pandèmia, també torna la carpa d’, un espai amb alimentació no envasada per consumir in situ.Les activitats nadalenques s’escampen per tota la ciutat i omplen els carrers dels districtes de cavalcades, activitats infantils, iniciatives solidàries, fires, tallers, espais lúdics i molt més per acostar-se a la ciutadania i donar suport al comerç local Alss’hi podran veure cent representacions derepartits pels deu districtes. La iniciativa, organitzada conjuntament amb les associacions comercials de la ciutat, presenta un gran ventall d’activitats familiars pensades per a tots els públics: música, teatre, contacontes, instal·lacions i circ.El tradicional arbre de Nadal de la plaça de Sant Jaume és enguany una intervenció diürna i nocturna interactiva amb elements físics i de realitat augmentada ideada per l’agència creativa Borealis, especialitzada en instal·lacions lumíniques.Prop de 104 quilòmetres de carrers i places s’il·luminen cada tarda fins al 6 de gener. A part de millorar l’eficiència energètica amb llums led, enguany s’ha fet un pas més cap a l’estalvi energètic i s’ha reduït l’horari de l’enllumenat de Nadal perprevist en els 44 dies d’enllumenat.El Barcelona Christmas Tour ofereix, per quart any consecutiu, una bona manera de descobrir l’enllumenat nadalenc fins al 30 de desembre ambque surten de la plaça de Catalunya cada dia de la setmana (excepte el dia de Nadal), a les 18.00 hores i a les 20.00 hores (excepte el dia 24).: 192 parades al voltant de l’avinguda de la Catedral. Cada dia, fins al 23 de desembre, de 10.00 a 21.00 hores.de la Sagrada Família: a la plaça de la Sagrada Família. Cada dia, fins al 23 de desembre, de 10.00 a 21.00 hores (dissabtes i vigílies de festius fins a les 22.00 hores).: a les voreres laterals de la gran via de les Corts Catalanes, entre els carrers de Muntaner i Rocafort, estarà oberta del 16 de desembre al 6 de gener, de 10.00 a 21.00 hores, excepte dissabtes i vigílies de festius, que tancarà a les 22.00 hores.Es recupera la tradició de celebrar Cap d’Any a l’amb una festa que començarà a les 21.30 hores i que a les 23.45 hores acomiadarà el 2022 amb unque combina una escenografia monumental, amb innovació tecnològica, llum, pirotècnia i foc a la Font Màgica de Montjuïc.Abans que arribin Ses Majestats, la Fàbrica de Joguines dels Reis d’Orient ja treballarà a ple rendiment a la. Obrirà del 27 de desembre al 4 de gener (excepte el 31/12 i l’1/1) perquè totes les famílies puguin gaudir amb els follets i els operaris i operàries màgics que ens ensenyaran com es creen els regals de Reis.Del 2 al 4 de gener, de 17.00 a 21.00 hores, el Campament Reial s’instal·larà aperquè tots els infants de la ciutat puguin entregar les seves cartes i conèixer la comitiva reial.Tot estarà a punt per a l’arribada dels Reis d’Orient el 5 de gener: tornaran a recórrer Barcelona amb les seves carrosses en una cavalcada que enguanyi recupera els caramels.El Parc d’Atraccions del Tibidabo celebra Nadal amb unaoberta a tota la ciutadania fins al 5 de gener. Per raons de sostenibilitat, està feta d’unque permet obtenir sensacions molt similars a les del gel real.El Festival de la Infància celebra 60 anys,i commemora el 30 aniversari del Jocs Olímpics de Barcelona 92. Del 27 al 31 de desembre, els nens i nenes hi trobaran 40 activitats relacionades amb l’esport, la bona alimentació, la creativitat, la ciutat i la cultura en un espai inclusiu de diversió i entreteniment amb propostes que fomenten els hàbits de vida saludable i valors com la solidaritat, el civisme, la creativitat o el respecte a la diversitat i al medi ambient.

