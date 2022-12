On comprar la Grossa de Cap d'Any

Comprar la Grossa online

Arriba Cap d'Any i, amb ell, el sorteig de la. La rifa estrella decelebra enguany el seu desè aniversari, sota la batuta de l'. El famós capgròs d'Alella, inspirat en l'exjutgessa de pau Roser Arenas, torna a les vides dels catalans per promocionar la loteria que destina tots els beneficis a programes socials al país. A continuació, tota la informació necessària per participar-hi.Els temps avancen i el comerç físic es veu cada vegada més superat per les compres per internet. També en el cas de la loteria. És possible adquirir els bitllets a lade Loteries de Catalunya . Amb un simple registre, aquesta via ofereix la possibilitat d'escollir el número exacte que es vol jugar.Si es prefereix, es pot triar l'opció tradicional de comprar els bitllets als. En aquest cas, també es pot demanar el número que es desitgi, que s'imprimeix al moment en funció de la disponibilitat. A banda, els bitllets també es comercialitzen a la xarxa de distribució complementària, en què destaquen elsS'han posat a disposició dels compradors, del 00000 al 99.999, amb fins a 50 sèries, cinc de les quals en format digital. Hi ha cinc premis, que van des dels 200.000 euros per bitllet fins als 5.000 euros. El termini per fer-se amb un és el mateix, abans del sorteig. Els premis caduquen al cap de 90 dies.

