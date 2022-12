​La «tardiu» ens confon a tots, també als arbres

El seguiment de la fenologia

Haver patit una de les tardors més càlides de la història ha popularitzat la paraula “” –veroño en castellà. La llengua s'adapta a les noves realitats i també ho fan els éssers vius. Bona prova d'aquest fet és la constatació que les fulles dels arbresi que, en alguns casos, s'ha produït una. En definitiva, el temps és tan confús que alguns vegetals han cregut que ja estaven a laLes dades de la xarxa FenoCat del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i de l’observatori–un exemple de ciència ciutadana- confirmen que plantes com la farigola, la ginesta o molts arbres fruiters (ametllers, cirerers, pruneres, pereres...) han florit una segona vegada durant aquesta tardor, un fet molt poc habitual que ha sorprès el voluntariat de les dues xarxes dede Catalunya. A banda, els projectes científics també han detectat que un any més la caiguda de les fulles s’ha endarrerit i que els colors de la tardor arriben al punt àlgid més tard que de costum.La fenologia és la ciència que descriu i estudia les(floració de les plantes, maduració dels fruits, migració dels ocells, etc.). Quan s’altera algun factor climàtic, com l’elevada temperatura d’aquest setembre i especialment de l’octubre, es poden observar canvis en els ritmes de les espècies. Un exemple són les segones floracions constatades durant les darreres setmanes en moltes plantes.“Val a dir que aquestes floracions de tardor són més discretes que les de primavera, però per a les plantes poden suposar la despesa d’uns recursos que podrien necessitar a la primavera, en el moment de màxima activitat vegetativa”, comenta, coordinadora de l’observatori ciutadà RitmeNatura del CREAF.Un altre efecte molt vistós d’aquest estiu que s’allarga i d’aquesta tardor que s’escurça és unaaquest 2022. “Ja fa anys que observem aquesta tendència i enguany s’ha repetit el fenomen: la caiguda i el canvi de color de les fulles arriba unes setmanes més tard segons el que toca a cada zona de Catalunya”, comenta, cap de l’Equip de Canvi Climàtic de l’SMC. Si fa més calor, els arbres caducifolis mantenen les fulles durant més temps i, per tant, aquestes cauen més tard i “es modifica temporalment tot el cicle de descomposició”, acaba Cunillera.El balanç de la tardor climàtica –de setembre a novembre- és d'una estació càlida i extremadament seca . La temperatura s'ha mantingut per sobre de la mitjana, excepte alguns dies de final de setembre i en curts períodes de novembre. Durant l'octubre és quan l’anomalia positiva de temperatura es va fer més notòria, fins al punt que va ser l’. La massa d’aire tropical que va afectar el país, particularment durant la segona quinzena del mes, en va ser la causant.Al llarg de novembre també va continuar la tardiu i, de fet, en observatoris centenaris com el Fabra a Barcelona i el de l'Ebre ha estat el més càlid de la història . En canvi, en altres punts del país l'anomalia positiva no ha estat tan exagerada.

