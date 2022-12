Funcionalitats desconegudes del GPS per aprofitar-lo al màxim de viatge

Planificar el viatge amb temps per saber quan és millor sortir

Estalviar combustible

Esquivar les cues

Evitar multes per excés de velocitat

Descarregar els mapes al mòbil

que ha començat aquest divendres és un dels moments de l'any en els quals més trànsit es genera, més encara si tenim en compte que hi ha persones que faran fins a nou dies de festa. La concentració de vehicles que possiblement es generarà pot atrapar molts conductors, que se'n poden deslliurar de forma més o menys fàcil si sabenMoltes són desconegudes per al públic general, que només sap fer servir la seva funció més bàsica i alhora més revolucionària: ajudar-nos a anar d'un punt a un altre. Però més enllà d'això, hi haque sembla que amaguin els, però que, en el fons, estan ben a l'abast. Entre altres, les podem fer servir per conèixer el preu del combustible, el tràfic de la ciutat i estalviar combustible.La majoria de nosaltres ens hem acostumat a introduir la destinació del viatge quan ja estem asseguts al vehicle i això, tot i que no té res dolent, no és la solució més eficient. Les aglomeracions no solen variar molt un cop ja estem en ruta, amb la qual cosaCom ho podem fer? El vespre abans de la sortida, indiquem a l'aplicació de navegació cap a on anirem i més o menys a quina hora tenim previst sortir. Amb aquestes simples accions, el GPS ens dirà en quines hores trobarem més trànsit i en quines menys en funció de l'històric que té registrat de la ruta que li indiquem.Cada cop hi ha més conductors que escullen al navegadorper estalviar el màxim possible de combustible. Alguns dels GPS més famosos, com ara Google Maps, conscients d'això, han incorporat entre les seves funcionalitats una opció per trobar-la. Aquesta nova funcionalitat pren en consideració variables com ara la distància en quilòmetres, les elevacions i fins i tot el tipus de vehicle -no és el mateix un híbrid que un dièsel- per calcular la ruta més eficient. De fet, Google explica en una publicació en el seu blog que, tot i que sembli mentida, a vegades,Aquesta és una de les funcions que millor valoren els usuaris i usuàries i és que hi ha alguns GPS que permetenAixò permet els navegadors, fins i tot, canviar la ruta mentre estem conduint i, d'aquesta manera, ens asseguren que arribem a destinació en el menor temps possible. Aquesta funció és especialment important quan conduïm en un entorn urbà, quan és més fàcil que ens enganxin les retencions. PeròFan servir, sobretot, informació oficial, però també les que es generen des dels dispositius mòbils, que envien la seva posició als servidors de Google i Apple sempre que l'usuari hagi dit que ho permet. Amb aquesta informació, els algoritmes calculen la velocitat mitjana dels vehicles, dada que si es combina amb l'històric de xifres de trànsit que tenen els GPS, permet donar informació molt precisa d'una retenció i recalcular la ruta.Respectar els límits de velocitat de les carreteres és fonamental per conduir de manera segura, però en algunes ocasions és possible que ens despistem i ens passem el límit de velocitat. Per això, algunes aplicacions de navegació tenen, una funcionalitat molt útil per a molts conductors i conductores. Això es pot fer perquè la cartografia que fan servir els GPS té els límits de velocitat de pràcticament totes les vies, per la qual cosa l'única feina de l'usuari és activar els avisos.Depenent de la destinació i de la cobertura que es tingui quan es viatja, pot passar que el navegador no pugui accedir als mapes en un determinat moment perquè es queda. Per evitar aquesta situació, el millor és descarregar la zona de destinació al mòbil per tenir sempre les indicacions a mà encara en cas que ens quedem sense internet., però,Google Maps, de fet, té la funcionalitat fins i tot d'avisar-nos quan considera que el mapa està desactualitzat. Per accedir-hi, hem de fer clic sobre la icona de l'usuari i seleccionar mapes sense connexió i seleccionar l'àrea descarregar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor