Diverses ambaixades ucraïneses reben «paquets ensangonats» amb ulls d'animals

Com a mínim cinc ambaixades d'Ucraïna a països de la Unió Europea han rebut recentment diversos "paquets ensangonats" que contenien parts del cos de diversos animals, principalment ulls, segons ha informat el ministeri d'Exteriors del país. El govern ucraïnès els ha definit com a actes de "terror i intimidació" i ha assenyalat a Rússia.



Es tracta de les ambaixades a Hongria, els Països Baixos, Polònia, Croàcia i Itàlia, tot i que també s'han registrat enviaments sospitosos a consolats a la República Txeca i, de nou, a Polònia i Itàlia. "Els paquets estaven mullats amb un líquid amb una ferum característica" ha descrit el portaveu d'Exteriors, Oleg Nikolenko, en un comunicat. A hores d'ara, estan estudiant el significat d'aquestes accions.

​Alhora, ha explicat que diverses persones han irromput a la residència de l'ambaixador d'Ucraïna ali a l'ambaixada al. Tot, en el marc d'una sèrie d'atacs contra les delegacions diplomàtiques del país, que es va descobrir dijous, amb el salt a l'esfera pública de la informació que apuntava a la presència d'una carta amb un mecanisme de detonació trobada a l'ambaixada d'Ucraïna a Espanya , on un treballador va resultar ferit lleu."Tenim motius per pensar que s'ha iniciat unacontra les ambaixades i consolats d'Ucraïna", ha assegurat Nikolenko, que ha acusat Rússia de jugar brut en ser "incapaç" d'aturar-los al front diplomàtic. En aquest sentit, ha avisat que aquesta estratègia "". "Continuarem treballant de manera efectiva per assolir la victòria a Ucraïna", ha asseverat el ministre d'Exteriors,Aquest mateix dijous, les forces txeques han informat que el consolat ucraïnès a la ciutat de Brno ha hagut de serper la presència d'un paquet sospitós, el contingut del qual encara s'investiga. Els edificis adjacents també han estat evacuats. Al seu torn, les forces ucraïneses han indicat que estan cooperant amb les autoritats dels països afectats per investigar tots els casos i analitzar les amenaces rebudes. Mentrestant, les delegacions diplomàtiques ucraïneses a l'exterior han estat posades sota el, seguint ordres del mateix Kuleba."Demanem a tots els governs estrangers que garanteixin la màxima protecció de les institucions diplomàtiques ucraïneses seguint la", ha recalcat el ministeri ucraïnès. Tot i això, el portaveu principal de la Comissió Europea,, ha expressat que des de la Unió "". Si bé, ha exclamat que "és inacceptable".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor