Un monogràfic sobre Salut enceta la negociació formal Govern‑PSC pels pressupostos

Una reunió monogràfica sobreha encetat aquest divendres la negociació formal entre el PSC i el Govern pels pressupostos de la Generalitat per al 2023. Així ho assenyalen fonts de l'executiu consultades per, que també detallen que abans hi ha hagut una trobada amben la qual s'ha fet retorn de les propostes entregades per la formació liderada per Laura Borràs i Jordi Turull aquest mateix dimecres. El calendari, segons fonts governamentals, passa per aprovar els comptes al Govern durant la primera quinzena de desembre -la setmana vinent està pràcticament descartada- i tramitar-los abans que acabi l'any al Parlament. Per això, però, cal trobar primer els socis necessaris que permetin tenir més vots a favor que en contra.A la trobada amb el PSC hi han assistit la consellera d'Economia,, acompanyada de la secretària general de Salut,, i el director del CatSalut,. Per part dels socialistes, la representació ha estat comandada per, portaveu parlamentària; pels diputats; i per, secretari general d'Economia en temps del tripartit. La trobada ha estat definida com aper part de l'executiu, ha durat dues hores.Tot i que ahir el primer secretari del PSC, va assenyalar aquest dijous a TV3 la creació de "sis grups de treball", l'executiu puntualitza que la negociació es basarà en sis àmbits concrets, sense aquest format en concret. Les àrees són aquestes: salut -s'ha arrencat aquest divendres-, infraestructures, transició energètica, drets i educació, indústria i transparència institucional. "Som al principi del principi", sosté Illa, mentre que a Palau estan expectants sobre quin tipus de demandes acaben fent els socialistes. En una entrevista a Nació la setmana passada, Romero insistia que reclamaven una negociació "clàssica" sense contrapartides polítiques vinculades a Madrid o a la taula de partits catalans, que encara no s'ha reunit.Pel que fa a Junts, la reunió celebrada aquest matí ha servit perquè el Govern fes retorn de la proposta que el partit de Borràs i Turull van entregar fa dos dies. El plantejament es basa, especialment, en la deflactació de l', en la progressiva eliminació de l'impost de, en la creació d'una unitat delscontra lesdelinqüencials i en dotar de més recursos l'escola concertada. "Ens hem emplaçat a més reunions", asseguren les dues parts un cop acabada la trobada. Segons el Govern, hi haamb els exsocis, amb els quals van trencar fa tot just dos mesos.En tot cas, les converses més avançades són amb els comuns. La formació que lideraal Parlament reclama al Govern que es posi en marxa un pla de xoc social de mil milions d'euros, un "rescat" de la sanitat pública perquè l'atenció primària disposi del 25% del presspost destinat a salut, més trens i mesures energètiques. En Comú Podem ja va aprovar els pressupostos de l'any passat, de manera que les condicions de partida són més favorables. En els propers dies, a banda, el Govern incrementarà la pressió sobre els grups amb un acte amb patronals i sindicats.Es tractarà de la presentació pública de la pujada del 8% de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), que es va tancar a mitjans d'aquesta setmana però que encara no s'ha escenificat. "Que es vegi que nosaltres ens movem i que estem acordant coses al marge dels partits", remarquen des de la Generalitat. Per ara, el presidentno s'ha implicat personalment en la negociació, tot i que es dona per descomptat que apareixerà en la fase final per tancar qualsevol acord.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor