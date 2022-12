Català, joves i plataformes: el pla de la CCMA per «arribar a tothom»

La(CCMA) ha presentat públicament aquest divendres el seu nou Pla Estratègic, que ha de definir els objectius i els reptes de futur que l'ens té per endavant.de la creació dels mitjans púbics, la CCMA enceta un procés de transformació que inclou set àmbits d'actuació i estableix unes noves bases de treball per als propers anys.Concretament, aposta per la difusió de la cultura catalana i l'accés ala informació, l'entreteniment, la cultura i l'educació;; la transformació digital o els objectius de lideratge i de consolidació com a motor de la indústria audiovisual catalana.La CCMA busca així adaptar-se als nous hàbits de la ciutadania i del nou ecosistema audiovisual. El Pla Estratègic defineixun projecte que ha nascut dins de la Corporació i que incorpora aportacions del col·lectiu professional i dels principals agents audiovisuals.En declaracions a l'ACN prèvies a la presentació, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha assegurat que el procés de refundació ha de "continuar perque miren i escolten els mitjans públics". "I rellevants també per aquells que encara no ho fan", ha afegit.En aquest sentit, defensa que cal que els mitjans de la CCMA evolucionin per adaptar-se "millor" als nous hàbits i interessos amb l'objectiu per enfortir"en tota la seva diversitat", amb un servei públic audiovisual "de qualitat, en català i digitals".

