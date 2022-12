Aquests són els 7 aliments que acceleren l'envelliment

La dieta que tenim pot condicionar el nostre envelliment. Hi ha aliments que tenen propietats i beneficis que poden sumar al nostre organisme. Alguns, inclús, ens protegeixen de malalties. D'altres, però, endarrereixen el deteriorament cel·lular i tenen altres contraindicacions, com per exemple el risc de contraure càncer, malalties del cor o diabetis. Per això, és important evitar els mals hàbits alimentaris perquè els anys no pesin i tenir una dieta mediterrània rica en fruites, verdures i llegums per mantenir a ratlla el deteriorament cel·lular. En aquest mateix sentit, podem apostar per aliments rics en antioxidants o antiinflamatoris.



Amb tot, els i les especialistes subratllen que tenir una bona dieta no és la panacea i que no podem esperar que simplement per mantenir-la al llarg del temps tinguem una pell perfecta i immune al pas dels anys.

Hàbits alimentaris que et fan envellir

Sobre els aliments nocius per a la nostra salut, els i les expertes assenyalen que hi ha alguns que si es consumeixen en excés fan que la nostra pell perdi electricitat i tonicitat, així com afavoreixen l'aparició d'arrugues i de molèsties físiques. Tanmateix, són aliments que poden generar estrès a l'organisme, cosa que, alhora, desprèn radicals lliures, que són els responsables de l'envelliment prematur.

Sal

Davant d'aquests riscos, et presentem unque hauries de passar a consumir només residualment.

La sal porta sodi i el sodi es vincula amb el procés d'envelliment de les cèl·lules. Incorporar aquest aliment en excés a la nostra dieta pot fer que patim un augment de la pressió arterial i això, alhora, genera un descens en la producció de col·lagen, cosa que deriva en un envelliment prematur. A banda de l'esmentat, el sodi també afavoreix la retenció de líquids i l'aparició de cel·lulitis.

La sal disparà la tensió arterial Foto: ICS

Carn processada

La carn vermella i la processada és rica en carnitina, una substància que, si es pren molt, fa que experimentem un enduriment dels capil·lars i, per tant, un envelliment prematur. Parlem de les salsxitxes, les hamburgueses, i l'embotit, entre altres. Tots ells, aliments que s'associen a la inflamació de l'organisme. Què vol dir, però, que se'ns inflama l'organisme? Quan ingerim un aliment que no és saludable, passa el mateix que quan ens lesionem o ens infectem: la zona afectada s'inflama. I si la inflamació es cronifica, poden aparèixer malalties perilloses.

La carnitina, en excés, ens envelleix de manera prematura Foto: EP



Cafè

Els excitants del cafè o del tè generen cortisol, una hormona coneguda com l'hormona de l'estrès. El cortisol existeix en el nostre cos de manera natural i s'activa, per exemple, quan veiem el sol, i fa que a mesura que avança el dia estiguem més actius. L'hormona és necessària, però en excés, tal com alerten els i les especialistes, provoca estrès crònic, cosa que augmenta la presència de radicals lliures a la sang i, per tant, l'acceleració de l'envelliment. A més a més, la cafeïna és deshidratant, cosa que es pot notar en la pell quan es consumeix de manera excessiva. En aquesta línia, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) situa el consum segur de café en unes tres o màxim quatre tasses diàries.



El cortisol present al cafè té l'hormona de l'estrès Foto: Flickr: Luís Cerezo

Alcohol

L'alcohol té nombrosos efectes nocius Foto: Europa Press



Menjar ràpid

Temps enrere, s'havia estès la creença que l'alcohol era beneficiós per a la salut perquè és una. No es mencionava, però, la quantitat d'efectes nocius que tenen aquestes begudes i la seva relació amb nombroses malalties. El Fòrum Mundial de Recerca Contra el Càncer, assenyala que entre els efectes adversos de la ingesta d'alcohol destaca que una simple copa al dia pot estar relacionada amb el desenvolupament deAixí mateix, l'alcohol, com altres processats que consumim habitualment, "destrossa" les parets cel·lulars i potencia la inflamació interna dels teixits, que pot degenerar en l'envelliment prematur.

El menjar ràpid i els ultraprocessats tenen greixos trans que aporten a l'organisme calories buides. Aquests tipus de greixos també contribueixen a desenvolupar inflamacions cròniques que empitjoren la salut i l'aspecte físic. Sobre la pell, per exemple, la fan més vulnerable al sol alhora que obstrueixen les artèries i els vasos sanguinis.

El menjar ràpid aporta a l'organisme calories buides Foto: Europa Press



Sucres

El consum de sucres també afecta els vasos sanguinis i, per tant, redueix l'elasticitat de la pell. Concretament, el seu consum en excés afavoreix l'envelliment i pot conduir a desenvolupar malalties com ara la diabetis perquè provoquen pics de glucèmia i poden destrossar part de les parets de les membranes cel·lulars. A més a més, una dieta rica en sucres pot produir arrugues a la pell, problemes renals i malalties cardiovasculars. Per tot això, els i les expertes subratllen que és important apostar per endolcidors saludables i recorden que el sucre natural en els aliments no actua de la mateixa manera en l'organisme que el refinat. Per això, algunes especialistes demanen no consumir liquats, siguin artificials o naturals, ja que quan espremem la fruita, traiem la fibra, que és la responsable que el nostre cos pugui absorbir correctament el sucre.

El sucre causa pics de glucèmia que poden provocar diabetis Foto: Pexels



Picant

El picant fa que la pell perdi elasticitat Foto: Pexels



De la mateixa manera, el menjar molt picant dilata els vasos sanguinis afavorint la seva ruptura. Això, alhora, provoca que la pell perdi elasticitat, tonificació i color natural.

