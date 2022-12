Un migrant entra per primera vegada a l'Estat volant amb parapent

Les crisis migratòries fan que, moltes vegades, les persones es vegin obligades a empescar-se les idees més esbojarrades per creuar fronteres. Ha passat aquesta mateixa setmana a Melilla, on. Així ho ha explicat la premsa local, que és qui ha donat a conèixer els fets.Segons el relat que ha fet la delegació del govern a la ciutat autònoma, el succés ha passat aquest dimarts cap a les 18:15 de la tarda. Ha estat en aquest moment queque circulaven per una de les carreteres circumdants a la tanca, als voltants del riu Nano, han vist el migrant creuar la frontera cap a l'Estat. I, tot seguit, han alertat el Centre Operatiu de Serveis de la Comandància dei, per tant, tampoc s'ha pogut informar ni de la seva identitat ni de la seva nacionalitat.Les imatges han estat captades per usuaris i usuàries de lessocials. En algunes d'elles, es pot apreciar el migrant en un parapent blanc que travessa una zona boscosa pròxima al voral de la carretera fins que finalment cau en una zona neta d'arbres.En una de les gravacions, s'escolta com un ocupant d'un cotxe exclama al seu acompanyant:. Després, també s'escolta com es lamenta del cop que es fa el migrant en aterrar. En les imatges, però, no s'aprecia cap impacte. Directament, no es veu com descendeix o si marxa corrents del lloc tot just caure.

