Salut quintuplica la inversió en atenció primària per fer front a un hivern «complicat»

"Aquestés com el del 2019, sense predominança del coronavirus, però la situació depot comportar que sigui". Així ha detallat el conseller de Salut, Manel Balcells, com serà la temporada d'hivern que s'enceta a Catalunya , amb la-la corba de la qual ja "comença a baixar"-, la-amb el pic previst per Nadal- i laamenaçant els centres de salut.En aquest sentit, el Departament de Salut ha presentat aquest divendres el(PIUC), que permetrài l'hospitalària aquests quatre mesos d'hivern amb 45 milions d'euros addicionals. Segons ha explicat el conseller, hi haurà unrespecte a la resta de l'any: "per donar reforç a la temporada d'hivern".Així, es destinaran-amb un increment de 12,4- que són "l'equivalent a", segons Balcells. Ara bé, el conseller ha indicat que la quantitat de professionals que es contractaran serà "molt diferent" segons el territori i que, en el cas que no es pugui contractar en algun dels centres, els recursos econòmics s'empraran per "gestionar la resposta assistencial" amb els facultatius actuals.Pel que fa a l', Balsells ha detallat que eldels 8 milions fins als 16. "Seran diners dedicats a l'hospitalització i a l'internament de mitja complexitat", ha explicat, alhora que ha matisat que el, per "igualar-la a l'hospitalària" durant l'hivern i així afrontar amb més garanties una temporada que "s'esdevé complicada".I és que les, amb un increment del 7% aquesta setmana, segons ha explicat la secretària de Salut Pública,, que ha afegit que "seguiran pujant" pel virus de la grip que enguany ha arribat aproximadament un mes abans de l'habitual i té afectació ràpida sobretot en edats joves. Tot i que el pic de bronquiolitis es va assolir el 25 de novembre i cada dia es redueix la taxa d'afectació, Cabezas ha assegurat que les xifres segueixen sent "molt altes" en nadons de fins als 2 anys. Amb la Covid, la secretària de Salut Pública s'ha mostrat optimista: "Estem en una situació de fre, però la situació dels països del nostre entorn en què torna a pujar ens fa estar amatents".Davant eld'atenció primària i pediatres a tot l'Estat, el ministeri de Sanitat de Carolina Darias han proposat facilitar lad'aquests professionals i incrementar-la del 50% actual fins al 75%. "És unaper fer front a laque esperem per als pròxims tres anys", ha assegurat el conseller de Salut. De fet, Balcells ha explicat que això és el que ja passa amb la sanitat concertada actualment i que permet que els professionals de 65 anys que es volenpuguin fer-ho "" per ajudar a mitja jornada a reforçar l'atenció sanitària.Sobre laconvocada per al, a la qual aquest divendres s'han afegit infermers i professionals sanitaris, Balcells ha detallat que el Departament està treballant en elspel Siscat i l'ICS que ajudaran a "millorar les condicions econòmiques i laborals" dels professionals. A més, preguntat per si la situació a Catalunya es pot equiparar a la de la Comunitat de Madrid, el conseller ha assegurat que la realitat a casa nostra "és molt diferent", així com el mètode d'afrontar-la: "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor