Fácil (Movistar) - 1 de desembre

La Última (Disney+) - 2 de desembre

Slow Horses, temporada 2 (Apple TV) - 2 de desembre

American Horror Stories: Lake (Disney+) - 7 de desembre

Smiley (Netflix) - 7 de desembre

Todas las criaturas grandes y pequeñas, temporada 3 (Filmin) - 13 de desembre

La búsqueda: Más allá de la historia (Disney+) - 14 de desembre

Emily in Paris, temporada 3 (Netflix) - 21 de desembre

The Witcher: Blood Origin

Fa malmirar enrere, però ja hem arribat al final del 2022. Onze mesos d'estrenes de sèries a totes les plataformes que culminarà amb el repertori que aterri als serveis d'streaming aquest desembre. En aquestes últimes quatre setmanes de l'any,i companyia recuperen produccions de gran èxit amb noves temporades: Todas las criaturas grandes y pequeñas; Slow Horses; American Horror Stories...També es presenten novetats de renom, molt esperades pel públic pels seus grans al·licients. La que més crida l'atenció és La última (de Disney), la primera sèrie que protagonitza la cantant catalana. En aquest protagonisme català també arriba una nova sèrie de Movistar:(amb Anna Castillo i dirigida per Anna R. Costa i Laura Jou), situada a Barcelona.Una meravellosa sorpresa. Aquesta sèrie dóna aire fresc a un audiovisual espanyol (i català) incapaç de situar visibilitat a persones amb problemes disfuncionals. Després de tota una vida vivint a diferents centres, quatre dones amb diversitat funcional de Barcelona viuen en un pis tutelat que té vistes a la Barceloneta.La sorpresa de la temporada, que pot sortir molt car als seus protagonistes o ser un veritable èxit. Candela (interpretada per) és una noia que treballa en una empresa de logística mentre persegueix el somni de convertir-se en cantant. Un dia la seva vida canvia quan un executiu la sent cantant en un bar i s'adona del potencial. Per la seva banda Diego () és un antic company de Candela que vol ser boxejador professional i que es creua al seu camí la mateixa nit que la seva vida canvia. Amor adolescent digne de Nadal, amb l'al·licient que els dos intèrprets són parella a la vida real.Segona part d'aquesta celebrada sèrie d'Apple TV protagonitzada per. Manté la frescor i la intriga d'aquest thriller sobre espies dels serveis secrets britànics, que acaben relegats a una espècie de purgatori després d'haver fallat en una missió clau per a l'agència.Episodi número 14 d'aquest spin-off d'una de les sagues terrorífiques més importants de la televisió de l'última dècada. American Horror Stories presenta Lake, aquesta història sobre un ofegament en un llac protagonitzada per l'actriuAdaptació de l'obra de teatre del dramaturg. L'obra tracta sobre una parella gai, l'Àlex i el Bruno. El primer acaba de patir un desengany amorós i el segon no hauria pensat mai que algú com l'Àlex pogués atreure'l el més mínim, però una equivocació acaba per fer que es coneguin. Els intèrprets són dos catalans:Meravella britànica que Filmin ens regalarà una temporada més. Remake de la sèrie del 1978-1990 que se centra en les aventures de l'equip d'una clínica veterinària als anys 30 i 40 a Yorkshire. L'excèntricdecideix contractar el recentment llicenciat James Herriot com a ajudant a la seva consulta veterinària a Skaldale House, Darrowby, un poble ubicat a les valls de Yorkshire.Sèrie basada en el petit univers de les dues pel·lícules de(obres protagonitzades per) de Disney que van tenir un èxit immens. Ara, arriba aquesta sèrie amb personatges nous i allunyat dels protagonistes d'aquella petita saga per abordar trames similars a les de les pel·lícules., una nord-americana de vint-i-tants anys de l'Oest Mitjà, es muda a París per a una oportunitat de treball inesperada, encarregada de portar el punt de vista nord-americà a una venerable empresa de màrqueting francesa. És la sèrie amb l'equilibri més sorprenent entre una baixa qualitat argumental i un immens èxit d'audiència.L'spin-off de la sèrie que va arrasar a Netflix gràcies a la seva adaptació immaculada del videojoc amb el mateix nom, a més del carisma del seu protagonista: Henry Cavill. Ara, però, no trobareu res de tot això, sinó una cosa que va passar molt abans. En un món èlfic, 1200 anys abans de, es fusionen els universos dels monstres, els homes i els elfs... i apareix el primer bruixot de la història. Michelle Yeoh és protagonista de la minisèrie, ara molt reconeguda pel seu paper protagonista a

