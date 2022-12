Patricia Conde carrega contra la manipulació de «MasterChef» i el consum de drogues de dos companys

L'actriu i presentadoraEn un text polèmic penjat al seu perfil d'Instagram ha carregat contra la seva "cap" al concurs de cuina,; part de l'equip de xarxes, a qui ha acusat de "manipulació", i també contra dos companys, a qui ha acusat, explícitament, de consumir drogues, imputació que se li havia adjudicat a ella "injustament"., MasterChef Celebrity 7, amb un 18,4% de quota de pantalla i gairebé dos milions d'espectadors de mitjana. En ell, els espectadors i espectadores van veure una, que fins i tot va haver de demanar un descans d'uns minuts enmig del programa per estrès i cansament. Ho tenia pràcticament fet per arribar a la final, però finalment la seva actitud va fer que quedésdel show de TVE. La seva "renúncia" ha estat molt polèmica i, de fet, un dels vídeos del moment encara ara circula per les xarxes socials.Un dels aspectes més curiosos del cas és l'escrit que ha llençat l'actriu al seu perfil d'Instagram ha estat, esborrant i reescrivint les acusacions. En el text final, molt més moderat, ha explicat que es va "bloquejar per tanta pressió", però que, així i tot, estàper l'oportunitat i també perquè tots l'hagin pogut conèixer "una mica més". A banda d'això, tambéa l'equip del programa, que, ha assegurat, "han confiat més en mi que jo mateixa". En aquest sentit, ha dit que sent "no haver estat més competitiva i ambiciosa, soc així, com heu vist, tímida, rebel, molt sensible i sobretot que prefereixo riure'm de mi mateixa abans que ofendre un company".

