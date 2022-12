Ciutadans prepara unes primàries exprés per elegir el seu alcaldable a Barcelona

Rufián, un "aliat"

Bal competirà amb Arrimadas

Finalment, el portaveu de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, competirà amb Inés Arrimadas pel lideratge del partit en el congrés que se celebrarà el gener vinent. La tensió que es viu en tots els àmbits del partit s'ha generat també dins mateix del migrat grup parlamentari. El suport donat a la llei del "només sí és sí", postura defensada per Bal, va desfermar un xoc entre tots dos dirigents. Però ja fa temps que la crisi que viu el partit s'ha traslladat al mateix nucli dur de la direcció. Bal, advocat de l'estat, s'ha convertit en un dirigent de pes a la formació i ha decidit donar el pas per aspirar a la direcció del partit just quan Arrimadas apareix com a molt erosionada en la seva autoritat. En aquesta batalla, Arrimadas rebrà el suport de la direcció catalana de la formació.



La direcció detreballa per definir en les properes setmanes la seva candidatura a les, després de la darrera crisi viscuda al grup municipal. Mentre s'espera que el comitè de garanties resolgui el cas del regidor Francisco Sierra , expulsat de la formació, tot indica que es convocaranper elegir un nou alcaldable després de la dimissió de. Tret de sorpresa d'última hora, la periodista, diputada al Parlament, és qui apareix com el nom preferit per la direcció. L'única incògnita, segons fonts de la formació, és saber si l'elecció es faria abans de finals d'any o ja entrat el mes de gener.Les primàries no són obligatòries amb els actuals estatuts a la mà. Però Ciutadans celebra un(assemblea) el mes de gener en què es modificaran els estatuts i tot fa preveure que es reforçarà el mandat per unes eleccions internes per primàries. La cúpula catalana es vol avançar per donar el màxim impuls al candidat, en un moment en què no s'atura la corrua de. En el cas de Catalunya, a banda de la crisi al grup municipal de Barcelona, s'ha produït els darrers mesos l'abandonament dels exponents més representatius del corrent Renovadors. El congrés de Ciutadans té previst aprovar el, que segons l'acord unànime tancat en l'executiva, preveu una bicefàlia entre la direcció política, que estaria en mans d'un portaveu, i una secretaria general orgànica.es postularà per ser portaveu i ho farà amb el suport absoluta de la direcció catalana, ambal davant. Ciutadans a Catalunya vol reforçar la seva presència dins dels organismes de direcció. Carrizosa s'ha convertit en un dels suports més explícits d'Arrimadas dins del partit.Aquests dies, Carrizosa insisteix en la idea que la màxima dirigent, que va assumir el lideratge després de la renúncia d', no ha estat mai candidata en unes eleccions espanyoles -el 2019 ho va ser Rivera- i que se li ha de donar una oportunitat. Però la formació porta tres anys patint una davallada espectacular en tots els processos electorals que hi ha hagut.Més enllà de Barcelona, el partit unionista prepara ja les eleccions municipals a Catalunya i ha presentat una vuitantena de candidats. Quedarà segurament per sota de lesque va presentar el 2019, en un moment en què el partit sortia d'unes eleccions espanyoles que li havien anat molt bé. En aquelles municipals va obtenira Catalunya.Ara, la direcció de Carrizosa és conscient que la marca taronja quedarà per sota d'aquells resultats. Amb tot, l'objectiu de la formació és que en la majoria de ciutats i poblacions importants puguin ser presents i concórrer davant un uncatalana. A banda de Barcelona, una ciutat que consideren crucial ésAquí, la presència decom a alcaldable d'ERC motiva les expectatives de Ciutadans, ja que confien que tregui prou vots al PSC de Núria Parlon per convertir-los en decisius. En aquest consistori, fins ara amb majoria absoluta del PSC, Ciutadans encapçala l'oposició amb 4 regidors. El seu cap de llista, l'actual regidor, és un pes pesant a Ciutadans. Però ara les expectatives són feixugues. Per ser decisiu, primer haurà d'entrar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor