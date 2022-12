Una pastisseria de Barcelona fa el millor torró de crema cremada de l'Estat

Reconeixement per a una pastisseria de, situada alde la capital catalana, ha estat elegida com la pastisseria que fa el millordede l'Estat. Així ho ha decidit elde Barcelona, que aquest any ha convocat per primer cop un concurs per elegir el millor torró artesà de crema de l'Estat.Aquest torró de crema cremada s'elabora en una pastisseria que té més de 150 anys d'història i el fa, i s'ha imposat a 51 candidats més de tot l'Estat, que han enviat quatre peces diferents de torró per pastisseria. Els requisits per poder participar era que el producte estigués fet d', a més d'una cara cremada.En els últims mesos, el Gremi de Pastissers de Barcelona també ha triat el millor croissant artesà de tot l'Estat els millors panettones del 2022 . Els premis també han estat per pastisseria de Barcelona.

