Mariona Escoda publica «Et deixo la mà», l'avançament del seu primer disc

La cantant, guanyadora del programa de TV3, ha publicat aquest divendres la cançó i videoclip Et deixo la mà (Música Global), el seu primer avançament del seu disc.El segell discogràfic ha remarcat queés una “cançó empoderadora, on el seu principal significat té a veure amb l'evolució de la Mariona com a artista i dona”. Escoda farà el concert presentació del treball discogràfic, organitzat per The Project, el dia 16 d'abril a ladeAcompanyada per uns cors nombrosos, un bombo, un piano, guitarres acústiques i sintetitzadors, la cantant canta a la seva evolució artística. “La Mariona d'ara li "deixa la mà" a la Mariona d'abans (sobretot pre-Eufòria) perquè estava plena d'i havia passat males ratxes per culpa d'aquestes i altres problemes que ara ha aconseguit solucionar”, han assenyalat des de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor