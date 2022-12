Apaga el respirador d'una altra pacient perquè feia «massa soroll» i acaba detinguda

Increïble succés. Aquest dimarts al vespre, en un hospital de la ciutat alemanya de-situada al sud-est del país sobre els rius Rin i Neckar-. Aquesta, almenys, és la versió dels fets tant de la policia com de la Fiscalia, que també han detallat que la presumpta agressora té 72 anys i està acusada d'Segons el relat del succés de les fonts oficials, la dona, no contenta amb haver apagat el respirador de la companya una vegada, ho va fer dues.En la primera, el personal de l'hospital se'n va adonar i van tornar a connectar la màquina. Els i les treballadores del centre la van alertar que l'altra pacient, de 79 anys, necessitava el respirador. De fet, per a ella era tan essencial que després que li apaguessin per primer cop,Ara per ara, no es tem per la vida de la víctima, però fruit del lamentable succés necessita cures intensives.

