La selecció espanyola de futbol va patir de valent aquest dijous al vespre. En una darrera jornada del seu grup al, el combinat deva estar a punt de caure eliminat contra el Japó. I com cada vegada que juga La Roja en aquest torneig, l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy va realitzar la seva particular crònica de l'enfrontament. En un nou desplegament d'arguments que han estat ridiculitzats a les xarxes, Rajoy ha acabat citant aper la seva particular anàlisi del partit."Nosaltres vam perdre, però, com va dir Cruyff, 'si no pots guanyar, assegura't de no perdre'. I la nostra assegurança en aquesta ocasió ha estat Alemanya", ha escrit a. Rajoy, que va admetre aquesta setmana que recita els seus articles a través de notes de veu de WhatsApp, va tornar a fer servir un argument estrella que va triomfar a les xarxes: "Alemanya és Alemanya".durant tres minuts, sacsejant tota la situació del grup. Al final, tot i la derrota espanyola, la selecció alemanya va remuntar el combinat centreamericà i va permetre la classificació a vuitens.

