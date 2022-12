Illa anuncia la creació de sis grups de treball amb ERC per negociar els pressupostos

El primer secretari del PSC,, ha anunciat en una entrevista institucional a TV3 que el seu partit i ERC han acordat aquest dijous laper negociar els pressupostos. El cap de l'oposició ha volgut recordar la força de què disposa al Parlament i ha avisat quepel seu compte.Aquests sis equips se centraran en els àmbits de. Illa reclama així més protagonisme en unes negociacions que estan "al principi del principi", segons ha afirmat. No presentarà un decàleg de propostes i farà pesar els seus 33 diputats. Sí que ha revelat, però, una de les potes de la seva proposta, la referent a la recaptació. "", ha dit.Les declaracions arriben el dia que ela Palau, precisament per tractar els pressupostos. Una trobada que ha conclòs sense cap avenç i que ha deixat l'executiu "", segons fonts consultades per l'ACN, davant la manca de propostes documentades per part dels seus interlocutors. Res més enllà de "reflexions polítiques". Illa, al seu torn, ha explicat que", ha retret el líder socialista català al partit al Govern, a qui ha demanat construir una confiança més sòlida per poder avançar cap a un acord "profitós" per la ciutadania del país. En aquesta direcció, ha assegurat que la derogació del delicte de sedició, sinó per actualitzar la tipificació. Per la seva banda,l'anunci d'Illa, tot i que ha matisat que, més que grups de treball, se celebraran "diferents reunions sobre aquests temes".La mà estesa d'Illa vol concrecions i vol protagonitzar-les. El Govern ja va cedir fa poques setmanes i, mitjançant la seva portaveu, va incorporar el PSC a la llista de socis per a l'aprovació dels comptes. Si bé, els socialistes no tenen l'estatus de "", com sí que és el cas de, lai els. És amb aquests darrers amb qui l'executiu avança més de pressa i així ho exemplifica l'acord d'aquest dijous, en el marc de les negociacions pressupostàries, per allargar durant el 2023 la rebaixa del preu del transport públic, la gratuïtat per als menors de 16 anys i l'ampliació de la T-Jove fins als 30 anys. El decàleg de Junts, per contre, continua sobre la taula.

