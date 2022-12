Com escalfar la casa sense electricitat ni gas

Tancar les persianes i cortines de nit

Begudes calentes

Utilitzar mantes

Posar catifes

Encendre espelmes i, si en tens, xemeneia

Ara sí; el fred ja és aquí. Després d'una tardor excepcionalment càlida, el desembre arrenca amb. La coincidència amb la inflació derivada de la guerra a Ucraïna des del març fa que, més que mai, s'intenti estalviar amb la despesa energètica als domicilis. A continuació, us deixemQuan no hi ha llum solar, no val la pena mantenir apujades les persianes i les cortines. Aquests dos elements ajuden a reduir el fred que. La massilla, força econòmica, és una eina complementària aquestes pèrdues de calor.Un clàssic que mai falla. I cal pensar més enllà de la típica xocolata d'hivern a l'hora de buscar begudes calentes. De fet, n'hi ha moltes alternatives saludables;en són bons exemples. Tampoc cal oblidar-se dels, que amb l'arribada del fred venen més de gust i poden servir per sopar.Un altre consell de tota la vida. Quan hi ha fred, les mantes són una garantia. Hi ha algun pla d'hivern millor queEn cas de fer-ho, és important anar amb mitjons per evitar una falsa sensació de calor i que ens entri el fred al cos a través dels peus. Per seguir amb els mètodes tradicionals, hi podem afegir unaescalfats al microones.Sortir del llit pot ser una autèntica heroïcitat quan baixen les temperatures. Les catifes, a part d'agradables,A més, es poden trepitjar sense sabates i no produeixen el mateix impacte que caminar per un terra ras. En els seus orígens, la funció de les catifes era la de respondre al fred de l'hivern, per bé que amb el temps s'hagin anat convertint més aviat en un element decoratiu.Les espelmes i la ceràmica poden ser una combinació perfecta per a aconseguir uns graus extra. Ambcol·locat a sobre -i paciència-, l'anomenada estufa dels pobres ens ajuda a escalfar una habitació. Al mateix temps, una solució molt més efectiva és la de la, però molts domicilis no en poden tenir.

