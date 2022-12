El Govern, sorprès amb el PSC per la «manca de propostes» en la reunió pels pressupostos

"Sorpresa" al. Fonts de l'executiu consultades per l'ACN expliquen que elno ha entregat "cap proposta concreta" a la reunió política d'aquest dijous a Palau sobre elsdel 2023. A la trobada, que ha durat menys d'una hora, els socialistes hi han aportat reflexions polítiques -segons les mateixes fonts-, però no han fet arribar cap document al Govern, i han argumentat que ja els l'enviaran. A Palau mostren aquesta estranyesa, sobretot després que el PSC hagi estat el partit que més s'hagi queixat al Govern sobre l'intercanvi de documents, tal com constaten des de l'executiu de. Asseguren, a més, que sí que s'està avançant ambi els agents socials.A la reunió d'avui a Palau hi han assistit les conselleres de la Presidència i Economia,-respectivament, acompanyades dels secretaris generals dels mateixos departaments:. Per part del PSC hi han anat la portaveu al Parlament,, el diputat, i l'exsecretari general d'Economia i exalcalde del Vendrell,El Govern manté que amb els comuns s'està avançant de cara a un pacte pels pressupostos. Aquest mateix matí, la presidenta d'En Comú Podem,, ha anunciat un primer acord en el marc de la negociació per allargar durant el 2023 la rebaixa del preu del transport públic, la gratuïtat per als menors de 16 anys i l'ampliació de lafins als 30 anys.De la seva banda, Junts va entregar ahir el seu decàleg de propostes al Govern. Una de les mesures que proposen els deés una deflactació en tots els trams de la tarifa de l'IRPF un 3,5% "per ajudar les famílies a pal·liar la inflació". L'executiu preveu fer retorn d'aquest decàleg durant les properes hores o dies.El Govern també destaca, finalment, que ja ha tancat pactes amb els agents socials. Ahir es va anunciar un acord amb sindicats i patronals per augmentar un 8% l'IRSC per al 2023, fins als 615 euros mensuals. L'actualització s'inclourà en els pressupostos i implica destinar 144 milions d'euros més a prestacions socials.Amb tot, l'executiu espera continuar avançant les negociacions amb tots els partits. De fet, demà es preveuen més reunions amb tots ells: PSC, Junts i comuns -per separat-, després que la portaveu,, ja asseverés dimarts que s'estaven "accelerant" els contactes per tancar una entesa en els "pròxims dies". El Govern "no veu incompatible" pactar els pressupostos amb comuns, Junts i PSC: "No hem d'escollir entre uns i altres", va reiterar Plaja.

