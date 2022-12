Artistes confirmats al Sónar 2023

BICEP LIVE (UK)

FEVER RAY (SE)

SOLOMUN (DE)

PEGGY GOU (KR)

ONEOHTRIX POINT NEVER (US)

AMELIE LENS (BE)

LAURENT GARNIER (FR)

HONEY DIJON (US)

RYOJI IKEDA (JP)

RICHIE HAWTIN (CA/UK)

MAX COOPER (UK)

THE BLESSED MADONNA (US)

700 BLISS (US)

MARINA HERLOP (ES)

KODE9 PRESENTS ‘ESCAPOLOGY (UK)

ERIKA DE CASIER (DK)

ELIZA ROSE (UK)

CHARLOTTE ADIGÉRY & BOLIS PUPUL (BE)

KORELESS (UK)

NICK LEÓN (US/CO)

SHYGIRL (UK)

CRYSTAL MURRAY (FR)

CALL SUPER B2B SEDEF ADASI (UK/DE)

LUCRECIA DALT (CO)

GROVE (UK)

DEENA ABDELWAHED LIVE (TN)

PERERA ELSEWHERE (UK/DE)

BRADLEY ZERO B2B MOXIE (UK)

BENDIK GISKE (NO/DE)

LOGIC1000 (AU)

ALBANY (ES)

SHERELLE X KODE9 (UK)

DJ EZ (UK)

MIKEQ (US)

FLACA (AR/ES)

DJ MARKY & MC GQ (BR)

MERCA BAE PRESENTS ‘2048’ (ES)

CARLES VIARNÈS & ALBA G. CORRAL (ES)

RALPHIE CHOO (ES)

WATA IGARASHI (JP)

CLARAGUILAR (ES)

MANUKA HONEY (UK/US)

AQUARIAN (CA)

DINAMARCA (SE)

DESERT (ES)

CC:DISCO! (AU)

ISABELLA B2B ROZA TERENZI (CO/AU)

CARISTA (NL)

TOCCORORO (ES)

BADSISTA B2B CASHU (BR)

JOVENDELAPERLA (ES)

SODA PLAINS (HK/UK)

B2BBS (ES/BG)

BORED LORD (US)

DALILA (ES)

OMAGOQA (ZA)

SELECTYA GLOSSY (ES)

ANZ (UK)

BABA SY (SN)

SANTIAGO LATORRE & COLIN SELF (ES/US)

LA NIÑA JACARANDÁ (CL/VE)

AINES (ES)

AMOR SATYR (FR)

TOPANGA KIDDO (ES)

AHADADREAM (UK)

LANAV (ES)

Elfarà vibrar Barcelona amb unen la seva edició de 2023, en què celebra el trentè aniversari a la ciutat. Així ho ha assegurat el codirector,, el dia que l'organització ha fet pública la primera seixantena d'artistes que hi participaran. Lai laacolliran, entre el 15 i el 17 de juny, noms com els de Bicep, Peggy Gou, Fever Ray, The Blessed Madonna, Honey Dijon, Amelie Lens, Solomun, Laurent Garnier i Richie Hawtin.Palau ha compartit que volen projectar-se com un dels festivals més rellevants del planeta i celebrar lai lacom vehicles culturals, així com la diversitat de melodies que enriqueixen el panorama musical electrònic actual. Hi haurà, amb una combinació de frescor i artistes consolidats.Tot, l'any que tornarà el, un espai creatiu per l'intercanvi d'idees entre professionals d'indústries diverses com l'art i la tecnologia, passant per la ciència. S'oferiran classes magistrals, conferències, mostres i trobades, amb un programa farcit de propostes pels dos primers dies, el 15 i el 16 de juny.L'organització del Sónar 2023 acaba d'anunciar elsque participaran en l'edició del trentè aniversari. El cartell d'enguany destaca per incloure només artistes del panorama electrònic, tot i que en cap cas es pot parlar d'homogeneïtat.A continuació,

