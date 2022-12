Joan Carles va oferir a Corinna ser «princesa de Borbó» si es casava amb ell

Joan Carles va oferir a qui va ser la seva parella sentimental, Corinna zu Sayn Wittengenstein, ser designada com a "princesa de Borbó" si acceptava casar-se amb ell quan encara era rei, malgrat que la seva relació ja havia acabat. Així ho relata l'empresària a la nova entrega del pòdcast "Corinna y el Rey".



"Em va demanar que em casés amb ell", explica a l'avenç publicat pels productors de la sèrie del que serà el cinquè capítol. Corinna va més enllà i recorda que ja li ho havia demanat altres vegades. Fins i tot, li va regalar un anell amb un diamant el 2009, assegura. La resposta va ser un no rotund, conscient que mai no es podria divorciar de Sofia, perquè era "un rei catòlic".

Si bé, Joan Carles no va acceptar la seva resposta. "Estava envoltat de persones que clarament intentaven fer-ho feliç i", recorda la seva examant, tot lamentant que l'entorn del monarca considerava que ellacom si fos una "plebea que només havia de fer el que li diguessin".Aleshores, l'encara monarca va decidir temptar-la amb la promesa que si s'hi casava, seria "", segons explica la narradora del podcast. "Tot era una fantasia", acota, pel qual assegura que no s'ho va prendre seriosament, sinó com la proposta d'un home "".A la pròxima entrega, la que va ser parella de l'emèrit també parlarà de la sevai sobre com va coincidir amb Sofia al mateix hotel de Nova York per aquelles dates, el 2014. També posarà al descobert els "esforços" de Joan Carles d'accedir alque li havia fet dos anys abans. "Volia fer servir part d'aquests diners", assegura Corinna.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor