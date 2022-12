El TSJC rebutja apartar Barrientos del judici contra Borràs

El(TSJC) ha desestimat la recusació presentada per la defensa decontra el president del tribunal que l'ha de jutjar,, el febrer de l'any vinent pel cas dels contractes a la(ILC). Borràs sosté que Barrientos no és imparcial per jutjar-la, perquè de fet ja ha estat apartat d'altres causes contra dirigents independentistes vinculades al procés. El TSJC no compra aquests arguments ha descartat apartar el magistrat d'un judici en què Borràs s'enfronta a penes de sis anys de presó i 21 d'inhabilitació per, presumptament, haver fraccionat i adjudicat contractes a un amic mentre era directora de la ILC.En la resolució, de deu pàgines, els jutges consideren que no hi ha elements per sostenir que Barrientos sigui imparcial per jutjar el cas de Borràs. Sostenen que la defensa de la líder de Junts, pilotada per, no ha aportat cap indici que permeti afirmar que el president del tribunal té una "enemistat manifesta" contra Borràs o bé algun interès concret el seu judici per prevaricació i falsedat documental, que afecta dues persones més, d'una banda, Isaías Herrero -beneficiari dels contractes- i un treballador de les Lletres Catalanes. Així mateix, el TSJC diu que les manifestacions de Barrientos contra el procés no afecten la seva imparcialitat en aquesta causa.També retreuen a la defensa no especificar amb claredat per quina causa concreta demana apartar Barrientos. Diu concretament la resolució que, si Borràs creu que és víctima d'una "", podrà plantejar-ho durant la vista oral de principis de l'any vinent. "Les raons que s'exposen sobre l'infrome pericial elaborat per Borràs no pot ser al·legada ni examinada en aquesta recusació", diu el magistrat instructor Fernando Lacaba. Es refereix a un informe que apunta que els correus electrònics de Borràs en què parlava dels contractes amb Herrero es van obtenir de manera irregular.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor