Uns 500 anuncis il·legals al mes

La segona tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, s'ha desplaçat fins al cor de la Unió Europea (UE) per reclamar que la normativa comunitària a Airbnb , després d'anys de trobar-se traves per castigar els anuncis il·legals. De fet, la mateixa Sanz ha denunciat queque el govern d'Ada Colau va tramitar contra el portal on es troben constantment ofertes que incompleixen la normativa, incoada l'any 2015 . Set anys després, l'Ajuntament de Barcelona ha reclamat a l'Eurocambra processos més simples per sancionar-les i una normativa europea que les "obligui" a complir la llei.La comitiva municipal a Brusel·les, de fet, lliga amb el moment en què la Comissió Europea acaba de presentar la proposta per regular l'oferta d'allotjaments turístics de curta durada. Aquesta iniciativa és "un bon punt de partida" per Sanz, recull l'Agència Catalana de Notícies. Especialment, perquè facilitaria l'objectiu desitjat pel consistori barceloní, que hi hagi una normativa que contempli la regulació a totes les ciutats europees. Ara bé, també ha insistit en la necessitat de reconèixer que hi ha algunes capitals especialment "saturades" pel fenomen i que cal disposarcom la barcelonina.En aquest sentit, ha reivindicat que perseguir els incompliments constants a les plataformes de pisos turístics suposa un sobreesforç municipal.hi hauria, que s'han de rastrejar i demanar que s'eliminin.Al marge de les dades, ara la representant de Barcelona busca teixit complicitats amb diverses trobades per "millorar" la regulació plantejada. En aquesta línia, Janet Sanz es reuneix amb el director general de Mercat Interior de la Comissió Europea, David Blanchard, i amb l'eurodiputada dels Verds Kim van Sparrentak, que s'encarrega de la regulació. A més, la membre de Barcelona en Comú també participa aquest dijous en la Conferència Anual de POLIS, la xarxa de ciutats i regions europees que treballen per desenvolupar tecnologies i polítiques innovadores i sostenibles per al transport local.Mentrestant, la notícia arriba poc després que l'Ajuntament de Barcelona anunciés la setmana passada que finalment el pla per regular els grups turístics que circulen pel districte de Ciutat Vella no limitarà el màxim de participants a 15 persones per grup , com es volia inicialment, sinó que els. Era una de les reclamacions del sector turístic, ampliar aquell topall previst inicialment.

