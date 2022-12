Els treballadors de Barça TV van a la vaga

🔴La plantilla de #BARÇATV (@ComiteBarcaTV) aprova anar a la VAGA per un salari i condicions laborals DIGNES!



🔴MOBILITZACIONS + primera VAGA al partit Barça-Espanyol del 31 de desembre



🤚 La plantilla està farta del menyspreu de TELEFÓNICA! pic.twitter.com/toGIJlpkzn — LA INTERSINDICAL (@LaIntersindical) December 1, 2022

Els treballadors devan a la vaga per aconseguir "salari i condicions laborals dignes". Així ho ha anunciat el comitè d'empresa de la televisió blaugrana, compost peri la, que aquest dimecres va sotmetre la decisió a debat i votació de l'assemblea de treballadors i treballadores. El 100% han votat a favor d'anar a la vaga.D'aquesta manera, la plantilla refusa l'última proposta de l'empresa perquè consideren "clarament" l'augment del 5% dela compte conveni. "No soluciona lasalarial dels treballadors", expliquen els treballadors en un comunicat fet públic aquest dijous.La vaga, tal com han detallat, es farà per primer cop el 31 de desembre, coincidint amb el derbi entre eli l'al. Serà també el retorn del futbol de clubs després del. La plantilla també vol que s'iniciïn les tasques per denunciar a Inspecció de Treball "vulneracions" que l'empresa estaria cometent contra els drets laborals.Segons expliquen, Barça TV no ha respectat el temps de, no ha negociat elslaborals amb el comitè d'empresa ni ha complert amb tot el que fa referència a lesextraordinàries. La plantilla conclou comunicant que hi haurà "unitat" per fer front al "menyspreu" de Telefònica cap als treballadors i treballadores.

