Els raiers, declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat

Un camí de 12 anys

L'ofici de raier

Ja és oficial. Elssón. Així ho ha decidit laaquest migdia durant la 17a sessió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del patrimoni celebrada a Rabat (Marroc). La decisió ha fet esclatar l'eufòria i l'alegria a, des d'on s'ha seguit amb expectació el veredicte final de l'organisme mundial.El president de l'Associació de Raiers de la Noguera Pallaresa,, ha manifestat en declaracions al'"" que senten els raiers per aquesta distinció, i també "pela la feina feta durant molts anys". Gordó ha assumit també la "" que la decisió de la Unesco els traspassa. "No volem que quedi en una simple declaració, hem de continuar treballant, que tot això valgui la pena i que perduri", ha conclòs.La candidatura, recordem, havia estat presentada conjuntamentamb quaranta associacions raieres, entre les quals la poblatana. Es tracta d'un reconeixement que posa en valor la feina dels avantpassats raiers i la festa que rememora aquest ofici, consistent en el transport fluvial de la fusta pels boscos del Pirineu fins al mar.Els, i els del Coll de Nargó (l'Alt Urgell), formaven part de la candidatura i creuen que la decisió de la Unesco, un homenatge a totes les persones que durant anys van destinar la seva vida al transport fluvial de la fusta. Tant la Pobla de Segur com Coll de Nargó ja han preparatper aquest cap de setmana.El camí cap a la consecució de la candidaturaa Rovereto, al, en una assemblea de l'Associació Internacional on ja es va parlar de demanar incloure els raiers a Patrimoni de la Unesco. A la trobada de l'any següent, celebrada a, es va acordar iniciar el procés i coincidint amb la Trobada Internacional de Raiers de la Noguera Pallaresa de l'any 2012, que va tenir lloc a la Pobla de Segur amb la presència de més de 20 associacions, ja es comença a treballar per preparar la candidatura.L'ofici de raier es basa en eli els rais eren les embarcacions que es muntaven i els servien per baixar-la. Per poder fer la seva feina, comptaven amb l'ajuda d'altres treballadors de lacom ara els picadors, que la talaven dels boscos, i els tiradors, que l'arrossegaven amb mules fins a la vora del riu on els raiers muntaven els. Aleshores començava la part més dura, la de lligar les fustes del rai i conduir-les fins a arribar al mar.El transport de la fusta pels rius va ser, durant segles, un mode de vida. Els raiers van perdurar, quan es van construir les preses i van aparèixer els camions. Però aquest ofici ha existit a tot el món, des de l'Àfrica fins al Canadà, passant pel Japó, on també existeixen agrupacions que el commemoren. És per aquest motiu que des de 1986 se celebren lesarreu del món per recuperar i rememorar aquest ofici, que a partir d'aquest dijous, ja és reconegut per la Unesco.Lase celebra el primer diumenge de juliol i a Coll de Nargó, després de dur-se a terme fins ara al mes d'agost, es farà per primer cop a la primavera. Tot i que la data està encara per determinar, l'objectiu és aprofitar que el riu Segre baixa amb més cabal d'aigua en aquesta època de l'any per poder allargar el recorregut de descens amb rai.

