li agrada provocar a. No és cap secret. Ja es va veure quan, durant la campanya de les eleccions per ser president del, va penjar un impressionant mural a tocar de l'estadi Santiago Bernabéu amb el ja famós "ganes de tornar-vos a veure". També l'any passat va escalfar el Clàssic . Ara, el club blaugrana hi ha tornat i apuntant cap a una de les grans llegendes del Reial Madrid."Culers, alguna cosa passa a Madrid". Aquest és elcompartit pel club a través de les xarxes socials que ha fet pensar que alguna cosa havia de passar a la capital de l. Minuts després, el Barça ha compartit el vídeo d'una lona gegant on es pot llegir "és culer", en una clara referència a l'excapità delmalgrat que el club ho ha camuflat dient que parla de, un noi de Madrid i "culer des de petit".Més tard, el club ha acabat fent públic el motiu de la pancarta: promocionar la novadel Barça a Madrid. Es tracta de la primera que obre el club a la ciutat de l'etern rival i està situada en un punt molt cèntric de la ciutat: alnúmero 9. Es tracta de la vuitena botiga oficial del Barça.

