«Alcarràs» i «As Bestas» lluitaran per triomfar als Goya 2023

La presència catalana serà notòria

ha comunicat la llista de les pel·lícules nominades a la 37a edició dels Premis Goya, que se celebraran l'11 de febrer de 2023 a Sevilla. Dos títols competiran amb força per endur-se el màxim de guardons possible:. La primera pel·lícula, de, ha sumat 17 nominacions. Pel que fa al film de la catalana, opta a 11 premis. Ara bé, en l'acumulat de guardons als que opten, la pel·lículapassa per sobre de la producció guanyadora de la Berlinale, ja que ha rebut 16 nominacions.És un any de màxima expectació al cinema espanyol perquè se'l considera un dels més prolífics de tots els temps. Altres, fins i tot, el consideren el millor de la història.(11) i(3) són les dues pel·lícules que completen el principal aparador de la cerimònia: les que opten al Goya a Millor Pel·lícula. Aquest any es passa de 4 a 5 films nominats en aquesta categoria.La qualitat del cinema estatal està al seu màxim nivell:. Hi ha alguna, però, que la seva absència és flagrant:, del català Albert Serra, no ha sumat cap nominació. Aquest any, però, va participar al Festival de Cannes en el seu concurs oficial.Els intèrprets, productors, directors, guionistes i altres creadors catalans tindran una forta presència als Premis Goya d'enguany.són la punta de llança de tot un seguit de títols, actors i cineastes que han estat nominats.(Cinco Lobitos) i(Girasoles silvestres) opten a Millor Actriu;(La maternal) a Millor Actriu Secundària;(Alcarràs) per Millor Actor Revelació;(Mantícora) i(Alcarràs) per Millor Actriu Revelació. No només hi ha una gran presència interpretativa.pel guió original d'Alcarràs;pel guió adaptat de Los renglones torcidos de Dios; entre d'altres. Aquí pots consultar les nominacions completes.

