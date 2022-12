Junts engega la precampanya municipal amb l'objectiu de presentar més de 800 llistes

Una estratègia metropolitana

engega aquest dijous lade les eleccions municipals amb el repte de fer. El partit es mostra satisfet de com està treballant amb un primer objectiu, que és tenir. El partit ha decidit llançar una precampanya per "donar a conèixer Junts i els seus candidats". La precampanya es fa per "trepitjar el territori i arribar a totes les cases". La formació vol transmetre que la seva gent "estima el país i treballa de manera altruista", que és, que serà el lema de la precampanya.El secretari de Política Municipal,, ha explicat en una trobada informativa que el partit vol que els candidats expressin la pluralitat de la realitat municipal, que expressin les característiques pròpies de cada municipi, amb l'únic punt comú de voler "governar bé i transformar els municipis". Una pluralitat que també es traslladarà a la flexibilitat a l'hora de teixir aliances postelectorals. Des de Junts s'insisteix en laa l'hora d'arribar a acords previs amb altres forces i grups.Sobre la política de pactes, la direcció de Junts donarà un ampli marge de maniobra per als pactes postelectorals, des de la idea que "800 municipis són 800 realitats". Des del partit se subratlla la voluntat d'arribar al "màxim d'acords possibles". Però en l'àmbit supramunicipal "es prioritzaran molt prioritàriament els pactes amb les altres".El partit està pendent de la decisió definitiva que adopti l'exalcaldede cara a les municipals de Barcelona i encara no està clar si aquesta incògnita es desvetllarà abans del 28 de gener. Saldoni ha explicat que Trias ha participat ja en diversos actes de presentació de candidats municipals.Hi ha importants ciutats del país on Junts no hi és present, especialment en l'. Per això, el partit té un equip treballant a fons en aquest territori per dissenyar una estratègia i un discurs metropolità.és el coordinador d'aquest equip, junt amb Joan Ramon Casals, exalcalde de Molins de Rei, i Isidre Sierra, alcalde de Sant climent de Llobregat.El 28 de gener es farà laque serà la punta de llança de la campanya municipal. Fonts de la formació expliquen que la precampanya Gent de debò tindrà recorregut des del desembre al març i serà present a les xarxes, però tractant-les "com un barri més", buscant també la proximitat. En aquests moments, els alcaldables de la major part de grans ciutats estan elegits. Els caps de llista de Tarragona i Lleida ja han estat proclamats. Aquest divendres, s'elegirà el cap de cartell a Girona. Actualment, Junts té uns 400 alcaldes a Catalunya.

