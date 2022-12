Què sabem i què no de les cartes bombes que han arribat a l'Estat?

Com és una carta bomba?

A qui va dirigit el sobre?

És terrorisme?

Qui és l'autor?

Unes misterioseshan arribat a diferents punts de l'Estat en les últimes 24 hores. La primera va ser aquest dimecres al matí a l'ambaixada ucraïnesa a Madrid , la segona la tarda del mateix dimecres a una empresa de fabricació d'armes ai l'última -per ara- aquest dijous a la matinada a la base aèria de Torrejón de Ardoz . Però, què en sabem i què no d'aquesta plaga de sobres explosius?La informació coneguda a hores d'ara és que per aquests fets només hi ha una persona ferida. Es tracta d'unde l'ambaixada d'Ucraïna al qual li va explotar la carta just en el moment d'obrir-la. Va poder desplaçar-se a l'pel seu propi peu i la ferida és lleu. Pel que fa a la rebuda a Saragossa, va poder ser intervinguda i detonada per la policia mentre que aquesta tercera ha estat detectada pels sistemes de seguretat i analitzada per agents de lai laTambé se sap com estan fetes aquestes cartes bombes, que presenten similituds entre elles. El que ha determinat la policia és que dins els sobres hi havia alguna substància o dispositiu preparat perquan la carta fos oberta. L'exterior de lestambé és molt similar en els tres casos: un sobre de cartó d'uns 18x10 centímetres de mida i que ha estat enviat per correu ordinari per un preu de 2,70 euros.El primer sobre amb explosius que ha arribat a l'Estat tenia un objectiu clar: l'ambaixador ucraïnès a Espanya. Això ho mostra la mateixa carta, que marca com a destinatari el diplomàtic, el seu càrrec i la direcció de l'ambaixada ucraïnesa, tot escrit sobre una etiqueta blanca i escrit amb tinta blava. El segon sobre anava dirigit a Instalaza, una empresa d'armes saragossana que participa en el subministrament d'armament a Ucraïna en el marc delamb. El tercer arriba a un punt estratègic a nivell militar, la base de Torrejón de Ardoz, sense que es conegui per ara a qui en concret anava destinat.Sí, o almenys això és el que pensa el govern espanyol. Lava qualificar d'atemptat l'explosió de la carta bomba a l'ambaixada ucraïnesa mentre que no s'ha pronunciat sobre les altres dues, ja que no han arribat a explotar. El ministre d'Exteriors espanyol,, va parlar telefònicament amb l'ambaixador ucraïnès a la capital espanyola i amb el ministre d'Exteriors ucraïnès,, per traslladar-li el suport i la solidaritat de l'executiu estatal. La justícia també s'ha activat. El jutjat central d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional ha assumit la investigació de cas davant els indicis que s'hagi comès un delicte de terrorisme.Òbviament, és la gran incògnita en aquests moments. El que sembla evident és que hi ha un vincle entre els tres enviaments i els investigadors, per les localitzacions on s'han enviat, analitzen la relació amb laa Ucraïna. El primer paquet va a l'ambaixada ucraïnesa, el segon a una empresa que envia armes a Ucraïna i el tercer a una base militar d'un estat membre de l'. Tots els indicis apunten, per tant, a algú proper a Rússia o als seus posicionaments.

