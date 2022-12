Detecten una tercera carta bomba a la base de Torrejón de Ardoz

Els sistemes de seguretat de la base aèria dehan detectat entre les 03 h i les 04 h d'aquest divendres un sobre sospitós de contenir material explosiu similar als que van arribar aquest dimecres a l'ambaixada ucraïnesa de–que va causar ferides lleus a un treballador- i a una empresa d'armes deDesprés d'analitzar el sobre amb, es va determinar que podria contenir algun tipus de mecanisme al seu interior. Efectius de lai de laes van desplaçar a la base per assegurar la zona, i segons Interior els investigadors de la Policia ja estan analitzant el sobre, que anava dirigit específicament al Centre de Satèl·lits.El primer dels fets es va produir a l'd', quan unava explotar aquest dimecres al matí a la seu del govern ucraïnès a l'Estat deixant almenys una persona ferida. El govern espanyol va qualificar d'atemptat l'explosió. El ministre d'Exteriors espanyol,, va parlar telefònicament amb l'ambaixador ucraïnès a la capital espanyola,, per interessar-se per l'estat de salut del treballador ferit.També va parlar per telèfon amb el ministre d'Exteriors ucraïnès,, per traslladar-li el suport i la solidaritat de l'executiu estatal. Albares va conversar amb els dos alts càrrecs ucraïnesos des de la base romanesa de Festeti, a uns 200 quilòmetres a l'est de Bucarest, on visitava tropes espanyoles en missió de policia aèria a la seu de l'OTAN.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor