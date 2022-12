La pel·lícula basada en fets reals sobre un os que es va menjar quilos de cocaïna

No és cap mena de broma. Universal Pictures produeix (i ja té gairebé a punt) una de les pel·lícules més surrealistes de tota la temporada:traduïda a l'estat espanyol com. El film ha presentat aquest dimecres a la nit el seu primer tràiler oficial i té previst aterrar a les sales de cinema catalanes el pròxim 5 d'abril del 2023.Basada en fets reals, la nova producció de la directora de cinema còmicexplora un succés que va commocionar els Estats Units:que pertanyia a un narcotraficant i va provocar estralls a tot arreu. L'incident real que ha generat el guió d'aquesta pel·lícula va ocórrer el 1985, en un bosc de l'estat de Georgia, als EUA."Un. Ara l'os està assedegat de sang, i més cocaïna…" resa la sinopsi oficial de la distribuïdora, Universal Pictures. Al repartiment hi ha cares conegudes, com(la que serà la seva darrera pel·lícula, i a títol pòstum, ja que l'actor va morir el maig d'aquest any ) o(que ha participat en films d'Star Wars o la nova saga del Planeta dels Simis).

